Ara Güler'in Türkiye'den sanatçı portreleri sanatseverlerle buluştu

İSTANBUL - Ara Güler Müzesi ile Işık Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen 'Ara Güler'le Göz Göze: Türkiye'den Sanatçı Portreleri' sergisi, Prof. Balkan Naci İslimyeli küratörlüğünde Işık Üniversitesi Maslak Kampüsü'nde yer alan Galeri Işık Maslak'ta açıldı. Serginin açılışına iş, sanat ve cemiyet hayatından birçok ismin yanı sıra akademisyenler ve öğrenciler de katıldı. Yirmi dört Türk sanatçının 67 portresinden oluşan serginin açılış konuşmasını Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Eva Şarlak yaptı.

"FOTOĞRAF BİR TÜR BİLGELİKTİR"

Fotoğrafın bir mucize olduğunu ifade eden Küratör Prof. Balkan Naci İslimyeli, "Fotoğraf bugün var olan ama yarın kaybolacak olan şeyin kaydıdır. Bir tür belgeliktir. Toplumsal ve küresel bir hafızanın yapıcı taşlarından biridir. Fotoğraf sadece yaşanan güne tanıklık etmez. Kanıtlar getirir, belgeler sunar ama her belge gibi bu tanıklığın bir bilgelik katına sıçraması için Ara Güler gibi sanatçıların olması lazım. Görsel bilgiyi bilgelik katına ancak böyle sanatçılar yükseltebilir" diye konuştu.

"BU SERGİ BİR SANAT ESERİ OLSUN İSTEDİM"

Sergiyi bir yapıt gibi düşünerek düzenlediğini anlatan Prof. Balkan Naci İslimyeli, şöyle devam etti:

"Bir sanat eseri gibi olsun istedim. Çünkü Ara Güler'e layık olan şey buydu. Onun mizahi, biraz çocuksu yanını röportajlarından aldığım cümleler ile gençlere yansıtmak istedim. Sanıyorum Ara Güler'e layık bir sergi oldu. Biz siyah-beyaz ve renkli olmak üzere toplam 67 yapıt seçtik. Siyah-beyaz eserler ağırlıklı oldu. Fotoğraf içinde kendine has melankoli taşıyor. Öyle bir anı saklıyor ki o anı birlikte yaşadığınız insan şimdi yok. O nedenle fotoğrafın anlamı çok büyük. Dostluk, sanat kadar anlamı büyük, hayat kadar da sıradan."

YARATAN VE YAŞATAN RESSAMLARIN TOPLU SERGİSİ

Doğuş Grubu CEO'su Hüsnü Akhan da Ara Güler'in kadrajına her zaman insanı taşıdığını belirterek, serginin ilk olma özelliğine dikkat çekti. Akhan, "Ara Güler Müzesi ve Aral Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi (AGAVAM) olarak Ara Hoca'nın o eşsiz arşivini sanatseverlerle buluşturmayı amaçlayan bir misyonumuz var. Bu platformu bize sağladıkları için Işık Üniversitesi'ne çok teşekkür ediyorum. Bu, bir üniversitede açılan ilk Ara Güler Sergisi. Ara Hoca her zaman kadrajına insanı almıştır. Bu sergide o açıdan çok anlamlı. 'Ara Güler ile Göz Göze' derken Cumhuriyet Dönemi'nin yetiştirdiği modern Türk resmine destek veren, yaratan ve yaşatan ressamlarımızın bir toplu sergisini gözler önüne seriyoruz. Özellikle Balkan Naci hocamızın küratörlüğünde gerçekten çok etkileyici bir sergi olmuş. Türk sanatseverleri böylesine güzel bir sergiyi ziyaret etmeleri için bir an önce heyecanla davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

ÖZKARTAL GENÇLERİ SERGİYE DAVET ETTİ

Işık Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Mimar Kamil Özkartal ise, "Ara Güler'i 50 yılı aşkın süredir takip ederim, bütün fotoğraflarını izlemeye çalışırım, sergilerinin tamamını gezmişimdir. Ama bu kadar iyisini, eserlerin bu kadar iyi yerleştirilmişini görmedim. Balkan Naci Hocanın küratörlüğü mükemmel olmuş. Ona da bin defa teşekkür ediyorum" dedi.

Özellikle gençleri sergiye davet ettiğinin altını çizen Kamil Özkartal, "Sergiye katılımı gözlemledim. Yaş ortalaması o kadar da genç değildi. Gençler cep telefonlarına daha çok itibar ediyorlar. Halbuki basılı fotoğraf çok daha farklı, çok daha sanatkar. Onu hissetmek boyutlarını görmek çerçevesinin içinde bilmek daha iyi diye düşünüyorum. Tecrübem ile gençlere söylemek isterim ki, 'Lütfen geliniz çerçevenin içinde iyi seçilmiş, iyi sergilenmiş Ara Güler'leri görünüz. O zaman fotoğrafı daha iyi değerlendirme imkanınız olacak” diye konuştu.

"BİR SANATÇININ GÖZÜNDEN TARİHE ŞAHİT OLUYORUZ"

Üniversite, sanayi ve sanat iş birliğinden başarılı sonuçlar çıktığını vurgulayan Işık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal İbiş ise, "Bugün burada buna şahitlik ediyoruz. Bu öğrencilerimiz için toplum için ve bir yerde de ülkemiz için çok iyi bir çalışma, iyi bir örnek diye düşünüyorum. Bunun devamını da getireceğiz. Burada bir sanatçının gözüyle bir tarihe, sanatçılara hep beraber şahit oluyoruz. Bir tarihi günümüze getirmek ve bunu doya doya yaşatmak maharet ister. Onu da görüyoruz. Bu açılardan keyifle herkesi de bu sergiye davet ediyoruz. Gelsinler bu sergiyi ziyaret etsinler" tavsiyesinde bulundu.

29 AĞUSTOS'A KADAR ZİYARET EDİLEBİLECEK

Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Eva Şarlak ise Ara Güler fotoğraflarının dünyanın birçok noktasında sergilendiğini belirterek, "Ara Güler sergisi bugün dünyada birçok ülkeyi geziyor. Fakat bir üniversitede öğrencilerle buluşması bizim için de farklı bir motivasyon oldu. Ara Güler, ressamların birçoğunu Fransa'da bulmuş ve fotoğraflarını çekmiş. Eserler, bu açıdan da oldukça önemli. Sergimiz, birçok kişiye ulaşması için özellikle tanıtım döneminde de ziyarete açık olacak. Ağustos sonuna kadar devam edecek" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından sergide emeği geçenlere plaket takdim edildi. Serginin, 29 Ağustos Perşembe gününe kadar ziyaret edilebileceği belirtildi.