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ARA GÜLER 2. ÖLÜM YIL DÖNÜMÜNDE ANILIYOR 

Ara Güler 2 yıl önce 90 yaşında hayatını kaybetmişti

19 Ekim 2020 Pazartesi 15:29
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ARA GÜLER 2. ÖLÜM YIL DÖNÜMÜNDE ANILIYOR 

İSTANBUL

NEDRET HOTUN

Dünyaca ünlü foto muhabiri Ara Güler, ölümünün ikinci yılında anılıyor. Ara Güler 2 yıl önce 90 yaşında hayatını kaybetmişti. Birçok fotoğraf sanatçısı ve foto muhabirine ilham veren ve sayısız fotoğrafa imza atan Güler, eşsiz fotoğraflarıyla 68 yıl zamanı adeta büyüledi.

Ara Güler 1950 yılında gazeteciliğe başlamış, her zaman sanatçı değil foto muhabiri olduğunu vurgulamıştı. Ara Güler’in fotoğrafları 1950’lerin, 60’ların İstanbul’undan geriye kalan en önemli görsel arşivini oluşturdu. O arşive baktığınız zaman Türkiye’nin dönüşümünü saptamış bir sanatçı görürüz.

Ara Güler arkeolojik geçitleriyle de ses getirdi.  Aydın’daki AFRODİSİAS Antik Kentini o buldu. Tendürek Dağı’nda Nuh’un gemisi izi olduğu düşünülen coğrafi yapıyı o fotoğrafladı. Adıyaman’daki Nemrut Dağı’nı dünyaya o tanıttı. 

Ara Güler 70 yıllık gazetecilik hayatında pek çok ödül aldı. Onu en çok mutlu eden memleketinde, Türkiye’de takdir görmekti. Ara Güler’in 90 yıllık hayatı 17 Ekim 2018’de sona erdi. En derin endişesi arşivinin ölümünden sonra dağılmasıydı. Sağlığında adına açılan müzeyi ve arşiv merkezini görmek belki de son dönemdeki en büyük mutluluğuydu. Usta sanatçıyı rahmetle anıyoruz..

Önce Vatan Gazetesi

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