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Antakya tuzlu yoğurdu Coğrafi İşaret Belgesi aldı

Hatay’a özgü 'Antakya tuzlu yoğurt', Coğrafi İşaret Belgesi aldı.

17 Eylül 2020 Perşembe 13:47
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Antakya tuzlu yoğurdu Coğrafi İşaret Belgesi aldı

HATAY - Antakya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılan açıklamada, gastronomi şehri Hatay’ın lezzetlerini, Türk Patent ve Marka Kurumu'na yaptıkları başvurularla markalaştırmaya devam ettikleri duyuruldu.

Coğrafi İşaret Belgesi çalışmalarının ilk olarak 2006 yılında Antakya künefesiyle başlandığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

“2018 yılında Antakya sürkü ile küflü sürkü, bu yıl ise Antakya kağıt kebabının ardından beşinci ürünümüz Antakya tuzlu yoğurdunun da Coğrafi İşaret Belgesi’ni alarak tescilletirdik. Odamız, Hatay’ın kültürel zenginliklerinin ve mutfağının, ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtılmasının bilinci ile kentte en çok ürün tescil ettiren kurum olarak çalışmalarını sürdürmektedir.  Samandağ neyi, Antakya künefelik peyniri, carra peynirinin ise Avrupa Birliği ülkelerinde tescil edilme işlemlerinde sona gelindi.”

ANTAKYA TUZLU YOĞURDUN ÖZELLİĞİ

Hatay yöresine özgü, günün her saatinde lezzetle yiyebileceğiniz kendine has lezzeti olan bir yoğurt türüdür. Tuzlu yoğurt kıvam olarak süzme yoğurda benzemektedir. Yöresel olarak üretilen tuzlu yoğurdun içerdiği yüksek miktardaki protein nedeniyle, günlük hayvansal protein ihtiyacını karşıladığı belirtiliyor.  Ekşimsi ve yoğun bir tadı olan tuzlu yoğurt Antakya'da her şeye katık ediliyor. Sabah kahvaltılarında zeytinyağı ve pul biberle de karıştırılarak sunulur.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Antakya Tuzlu YoğurtCoğrafi Işaret BelgesiHatay
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