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‘‘ANNEM’’E GÖRKEMLİ GALA

Başrollerinde Sumru Yavrucuk ve Özge Gürel’in oynadığı, yönetmenliğini Mustafa Kotan’ın yaptığı, yapımcılığını HANN ve Motion Content Group’un üstlendiği bu yılın iddialı projelerinden “Annem” filminin galası geçtiğimiz akşam Kanyon Cinemaximum’da yapıldı.

‘‘ANNEM’’E GÖRKEMLİ GALA

Başrollerinde Sumru Yavrucuk ve Özge Gürel’in oynadığı, yönetmenliğini Mustafa Kotan’ın yaptığı, yapımcılığını HANN ve Motion Content Group’un üstlendiği bu yılın iddialı projelerinden “Annem” filminin galası geçtiğimiz akşam Kanyon Cinemaximum’da yapıldı.

19 Eylül 2019 Perşembe 11:12
84 Okunma
‘‘ANNEM’’E GÖRKEMLİ GALA

YAŞAR ŞENYÜZ

BU FİLME GİDERKEN YANINIZA MENDİLLERİNİZİ ALMAYI UNUTMAYIN

 

Ayşe Balıbey, Evren Erdoğan, Bener Karaçor’un kaleme aldığı, evladı için imkansızlıkları mümkün hale getiren fedakar bir anne ve annesinden utanan, yaşadığı yerden bir an önce kurtulmak isteyen genç kızın hikayesini anlatan filmde Sumru Yavrucuk ve Özge Gürel ile birlikte rol alan; Sercan Badur, Itır Esen, Fatma Toptaş, Fulya Özcan, Zuhal Acar, Tuğçe Karabayır da galada hazır bulundular.

Mendillerini yanlarına alsınlar

Film gösterimi öncesi basın mensupları ile bir araya gelen oyuncular, sırayla mikrofona konuşarak, heyecanlarını dile getirdiler. Gazetecilerin; “Filmin davetiyesinin nostaljik mendillerle gönderildiğini” hatırlatması üzerine Yönetmen Mustafa Kotan ve oyuncular; “Bu gösterim filmin galası olduğu için mendilleri biz gönderdik. “Annem” i izlemeye giden seyirciler, mendillerini yanlarına almayı ihmal etmesinler” dediler.

 

Ünlü isimler katıldılar

“Annem” filminin galasına; Erol Evgin, Serkan Çayoğlu, Tarık Sezer, Yeşim Ceren Bozoğlu, Murat Evgin, Işıl Yücesoy, Hakan Eren, Sevcan Zabit, Deniz Akkaya,  Gülşah Saraçoğlu, Şencan Güleryüz, Gökçe Özyol ve eşi Ayça Akoğlu Özyol gibi ünlü isimler de katıldılar.  

Önce Vatan Gazetesi

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