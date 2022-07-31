“ANGEL” Sergisi - Galerıe D’Art La Vısıone

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

Galerıe D’Art La Vısıone, 30 Temmuz - 8 Ağustos 2022 tarihleri arasında, birbirinden değerli sanatçıların “Angel” adlı Karma Resim Sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçıların eserleri kalabalık sanatseverler tarafından beğeni aldı.

Sergi; her türlü malzemeyle farklı kompozisyon ve yaklaşımlarıyla duygularını kağıt ve tuvale yansıtan, her biri kendi alanında uzmanlaşmış sanatçıları aynı çatı altında topluyor.

Sergide Eserleri Olan Sanatçılar; Aylin Gürelli, Berat Çivici, Binnur Çavuşoğlu, Burcu Çığır, Deniz Bıçak, Esin Tek Çağlar, Ezgi Kurnaz, Gözde Yıldız, Gülşah Tunç, Kuzey Balpınar, Meltem Gikas, Özlem Ersoy, Pınar Ünal Taşar, Simay Özkaya, Sumru Şengül, Şeyma Yılmaz, Tuğba Banu Oktay, Vildan Hançer, Zeynep Süer

“Angel” adlı sergisi; Galerıe D’Art La Vısıone’de 8 Ağustos 2022 tarihine kadar Vişnezade, Süleyman Seba Cad. No: 58 Beşiktaş’daki adresinde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Küratör/Yaman Pakdil