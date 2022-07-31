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“ANGEL” Sergisi - Galerıe D’Art La Vısıone

Sanatçıların eserleri kalabalık sanatseverler tarafından beğeni aldı.

31 Temmuz 2022 Pazar 16:22
“ANGEL” Sergisi - Galerıe D’Art La Vısıone

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

Galerıe D’Art La Vısıone, 30 Temmuz - 8 Ağustos 2022 tarihleri arasında, birbirinden değerli sanatçıların “Angel” adlı Karma Resim Sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçıların eserleri kalabalık sanatseverler tarafından beğeni aldı.

Sergi; her türlü malzemeyle farklı kompozisyon ve yaklaşımlarıyla duygularını kağıt ve tuvale yansıtan, her biri kendi alanında uzmanlaşmış sanatçıları aynı çatı altında topluyor. 

Sergide Eserleri Olan Sanatçılar; Aylin Gürelli, Berat Çivici, Binnur Çavuşoğlu, Burcu Çığır, Deniz Bıçak, Esin Tek Çağlar, Ezgi Kurnaz, Gözde Yıldız, Gülşah Tunç, Kuzey Balpınar, Meltem Gikas, Özlem Ersoy, Pınar Ünal Taşar, Simay Özkaya, Sumru Şengül, Şeyma Yılmaz, Tuğba Banu Oktay, Vildan Hançer, Zeynep Süer

Angel” adlı sergisi; Galerıe D’Art La Vısıone’de 8 Ağustos 2022 tarihine kadar Vişnezade, Süleyman Seba Cad. No: 58 Beşiktaş’daki adresinde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Küratör/Yaman Pakdil

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Zambak KarabayANGEL Sergisi Galerıe DArt La Vısıone
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