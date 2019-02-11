Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
hafif yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
102715
ALTIN
224.474
DOLAR
5.2843
STERLİN
6.8121
EURO
5.9542
Van'da PKK operasyonu
Son Dakika
Van'da PKK operasyonu
13 maddelik yasa teklifi kabul edildi
Son Dakika
13 maddelik yasa teklifi kabul...
EY.Malatyaspor-Beşiktaş: 1-2
EY.Malatyaspor-Beşiktaş: 1-2
‘Gediz Deltası UNESCO Dünya Doğa Mirası olarak kabul edilmeli’
‘Gediz Deltası UNESCO Dünya Doğa...
Berke Saka, 27 yıllık rekoru tarihe gömdü
Berke Saka, 27 yıllık rekoru...

Anadolu Kalbinin dili “YEN” Newyork Fashion Week’te

Funda Akosman Erman’ın haberi için tıklayınız...

Anadolu Kalbinin dili “YEN” Newyork Fashion Week’te

Funda Akosman Erman’ın haberi için tıklayınız...

11 Şubat 2019 Pazartesi 17:24
37 Okunma
Anadolu Kalbinin dili “YEN” Newyork Fashion Week’te

İSTANBUL / FUNDA AKOSMAN ERMAN

Anadolu’nun on binlerce yıllık zanaatkarlığın eseri YEN; Fırat Neziroğlu’nun modernize edilmiş yorumuyla dünyaya açılıyor. Günlük ihtiyaçlara cevap verecek modern, rahat ve şık bir yorumla hazırlanan bu çok özel koleksiyon için metrelerce kumaş Uşak’ta özel olarak dokundu. Kolların üzerinde sallanan, kolu saklayan özel parça YEN, şimdi kol ile birleşerek tamamen günlük ihtiyaçlara cevap verecek şekilde modernize edildi.

Koleksiyon geleneksel Anadolu tezgahlarında dokundu

Geleneksel Anadolu tezgahlarında tamamen elde dokunan kumaşların üretimi 15 gün boyunca sanatçı Fırat Neziroğlu ile özel bir ekip tarafından hazırlandı. Evrim Timur, Aycan Öktem, Özgür Parlaklı ve Seda Sibel Eroğuz’dan oluşan yaratıcı ekip YEN koleksiyonunu hayata geçirdiler.Tamamı geleneksel Anadolu özgün dikim yöntemleri ile yapılan bu koleksiyonun en önemli özelliği, Anadolu’da yaygın kullanılan kol altında hareket kolaylığı sağlayan KUŞ adı verilen üçgen parçaların yanı sıra, kolların üzerinde sallanan, kolu saklayan parçanın ismi ve koleksiyona ismini veren YEN. 

İlk kez Dalgıç kumaşlarına Anadolu giysi kalıpları uygulandı

Fırat Neziroğlu tarafından hazırlanan bu özel koleksiyon tamamen özgün tasarımlarla ve seri üretime uygun pantolon ve ceketlik kumaşlar dokunarak hazırlandı. İlk kez dalgıç kumaşlarına Anadolu giysi kalıpları uygulanarak tamamen özgünlük kokan, dünyaya ilk kez lanse edilecek  YEN kumaşları ve koleksiyonu 12 Şubat’ta Newyork Fashion Week’te görücüye çıkacak.

Fırat Neziroğlu YEN koleksiyonu ile güçlü tasarım kodlarını, kültürel köklerden faydalanarak özel dokunuşlarla  modernize edilmiş bir çizgiye taşıyor. Geçmişten aldığı ilhamı modern bir dille yorumluyor.

On binlerce yıl Anadolu’da demlenen YEN, şimdi zamansız tasarımların ilhamlı diliyle Fırat Neziroğlu koleksiyonunda yeniden hayat buluyor.

FIRAT NEZİROĞLU

Fırat Neziroğlu izmir’de doğdu!..

henüz farketmemişti ama deniz çok küçükken, içine dokunmuştu.

önce okullar* okudu... dans etti... bol bol dokudu!..

sonra kendini sökmekle başladı işe, amacı tanımaktı kendini ve dünyayı;

dans ederek... dokuyarak... ve de dokundurarak!...

Londra, İstanbul, Münih, Paris’te “kumaş koleksiyonları”

Incheon, Washington, Hawai, New York, Kitakyoshu, Shangai, Tenjin, Bhonburi, Newdeli,

Venedik, Buenos Aires, Como, Roma, Maniago, Singapur,Marakeş, Dubai, Oslo,Mexico City,

Paris, Abu Dhabi’de “sanat eserleri” sergilendi.

Norveç Kraliyet Büyükelçiliği himayesinde Oslo'ya, Tayland Kraliçesi Sirikit'in doğum günü kutlamaları nedeniyle,Kraliçenin kendisine özel bir kumaş dokumak üzere Tayland'a, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani'ye bir sanat eseri dokumak üzere Katar'a davet aldı.

Her daim, kendi atölyesinde dokumaya devam ediyor; ulusal ve uluslararası yarışmalar için...

modacılar için... kendi söküğünü görmek için!..

Şimdilerde; Türkiye’de ve dünyada lk kez projelendirilen,

sahnede müzik eşliğinde dokuma performansları sergiliyor...

Yoga ile tanıştığı günden bu yana insan, his, beden, zihin üzerine düşünüyor,

uygulamalar yapıyor ve dostlarıyla an'ı paylaşıyor...

Kurduğu ModernDansLAB klasik bale-modern dans topluluğu ile birlikte

hayallerini sahne üzerinde gerçekleştiriyor...

...

halen;

sökük,

akademisyen,

düşünen,

dansçı...

hepsini birbirine dokurken de; dokumacı...

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
YenAnadolu Kalbinin DiliNewyork Fashion Week
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ozan Arif gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
Ozan Arif gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
“Yolu Sevgiden Geçenler” Etkinliği...
“Yolu Sevgiden Geçenler” Etkinliği...
‘Gediz Deltası UNESCO Dünya Doğa Mirası olarak kabul edilmeli’
‘Gediz Deltası UNESCO Dünya Doğa Mirası olarak kabul edilmeli’
Taksim Trio, Akıngüç Sahnesi'nde
Taksim Trio, Akıngüç Sahnesi'nde
Peribacalarındaki otel inşaatında yıkım
Peribacalarındaki otel inşaatında yıkım
Peribacaları yanındaki otel inşaatı durduruldu
Peribacaları yanındaki otel inşaatı durduruldu
O Gece...
O Gece...
Denizli'de ele geçirildi; paha biçilemiyor
Denizli'de ele geçirildi; paha biçilemiyor
Fosforlu Cevriye 17 Şubat 2019 Pazar Güzelbahçe Atatürk Kültür Merkezi’nde
Fosforlu Cevriye 17 Şubat 2019 Pazar Güzelbahçe Atatürk Kültür Merkezi’nde

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ