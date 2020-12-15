Amasya'da arkeolojik kazıda 'rahip mezar taşı' bulundu

AMASYA - Amasya Müzesi öncülüğünde yapılan Venk Ayazması'ndaki arkelojik kazı çalışmaları sürüyor. Kazı çalışmalarında, Venk Ayazması'nın önüne 15'inci yüzyılda inşa edildiği düşünülen yapının girişinde rahibe ait olduğu değerlendirilen mezar taşı bulundu. Yapılan incelemelerde, mezar taşında, 1737 yılı tarihli Rumca harflerle '10'uncu Büyük Rahip Teodosius' ifadeleri yer alıyor. Üzerinde kandil, servi ağacı, papaz asası kabartması, papaz başlığı ve vazodan çıkan çiçek motiflerinin de yer aldığı mezar taşı, kurtarma kazısının ardından ayazmanın girişine konuşlandırıldı.



Venk Ayazması'nda incelemelerde bulunan Amasya Valisi Mustafa Masatlı çalışmalar hakkında Kültür ve Turizm İl Müdürü Bilal Eken ve Amasya Müzesi Müdürü Celal Özdemir'den bilgiler aldı. Vali Masatlı, alanın turizme kazandırılmasının planlandığını söyledi.