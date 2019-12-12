Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 14°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
109378
ALTIN
274.193
DOLAR
5.7784
STERLİN
7.6068
EURO
6.4306
‘Zoraki evlilikte' profesyoneller sınıfta kaldı
‘Zoraki evlilikte' profesyoneller sınıfta kaldı
Trabzonspor'da Basel'e götürülmeyen oyuncular dayanıklılık çalıştı
Trabzonspor'da Basel'e götürülmeyen oyuncular dayanıklılık...
Anadolu lisesi öğrencileri robotik kodlama yarışmasında 4’üncü oldu
Anadolu lisesi öğrencileri robotik kodlama...
Geçmişte yapılan hataların bedelini şimdikiler ödüyor
Geçmişte yapılan hataların bedelini şimdikiler...
Kas ağrısı deyip geçmeyin
Son Dakika
Kas ağrısı deyip geçmeyin
İş fırsatları için hemen tıkla!

Aman Reis Duymasın Filminin Galası Yapıldı

Yapımcılığını Sinehane’nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Onur Tan’ın oturduğu ‘Aman Reis Duymasın’ filminin galası önceki gün Kanyon AVM Cınemaxımum 'da yapıldı. Çok sayıda davetlinin katıldığı gecede oyuncular toplu halde basının karşısına çıktılar. Basının sorularını yanıtlayan ekip film sürecini anlattı.

Aman Reis Duymasın Filminin Galası Yapıldı

Yapımcılığını Sinehane’nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Onur Tan’ın oturduğu ‘Aman Reis Duymasın’ filminin galası önceki gün Kanyon AVM Cınemaxımum 'da yapıldı. Çok sayıda davetlinin katıldığı gecede oyuncular toplu halde basının karşısına çıktılar. Basının sorularını yanıtlayan ekip film sürecini anlattı.

12 Aralık 2019 Perşembe 13:04
29 Okunma
Aman Reis Duymasın Filminin Galası Yapıldı

HABER: DİNÇER KARACALAR

Filmin konuk oyuncusu olan Oktay Kaynarca, Aman Reis Duymasın’ı kendisinin de ilk kez izleyeceğini söyleyerek “Ekibin anlattığına göre çok komik. Yaz ayının yoğunluğunda çektiler. Güzel ve eğlenceli bir film olduğunu biliyorum. Bana gelince ben sahiden konuk oyuncuyum ve isminde olduğu gibi ben gerçekten görmedim duymadım” diyerek espri yaptı. Geçtiğimiz hafta Azerbaycan’da yaşadığı izdihamla ilgili de konuşan Oktay Kaynarca, film ekibine de taş attı. Filmin gala turnesi için yeniden Azerbaycan’a gideceğini söyleyen Kaynarca, “Koruma ordusu düşünüyor musunuz” sorusuna, “Artık onlar düşünsün. Gördüler nasıl olduğunu ona göre önlemini alırlar. Bundan bir şikayetimiz yok ama o arbedede istediğimiz gibi olmuyor. İnsanlarla sağlıklı iletişin kuramıyoruz” dedi.

Komedi galada başladı

Başrollerden Mustafa Üstündağ, Ozan Akbaba ve Ceren Benderlioğlu yapılan toplu röportajda esprileriyle kırdı geçirdi. Sözü ilk alan Mustafa Üstündağ, Oktay Kaynarca’ya taş atarak, “Biz çok eğlendik ama Oktay ağabey eğlenmedi çünkü o yoktu” demesi tüm salonu kahkahaya boğdu. Daha sonra sözü alan Ozan Akbaba, oyuncu arkadaşlarını göstererek, “Bu arkamda gördüğünüz harika insanlarla nasıl bir film yapılır merak eden varsa bu filmde görecek harika bir iş nasıl çıkıyor” diyerek filmlerini iddiasını ortaya koydu. Filmde mafya basını oynamasına rağmen esprileriyle herkesi kırıp geçiren Emir Benderlioğlu, “Ben Oktay bey, Ozan bey ve Ceren hanıma katılıyorum” diyerek herkesi güldürdü.

Aman Reis Duymasın 13 Aralık’ta Türkiye’de Sinemaseverlerle buluşacak.

Almanya, Danimarka, Fransa, Hollanda, Avusturya, Belçika ve Azerbaycan'da da sinemaseverlerle buluşacak film, yarın Berlin'de, 13 Aralık'ta Rotterdam'da, 26 Aralık'ta da Bakü'de gala turnesi yapacak.

Filmin Konusu:

Yeraltı dünyasının en güçlü isimleri bir yaz tatiline çıkmaya karar verirler. Kadınlı erkekli bu renkli kadro daha deniz otobüsünden iner inmez tatilin beklentilerinin dışında olacağını anlayarak İstanbul’a dönmek yerine devam etme kararı alırlar. Yönettikleri bu büyük dünyanın tam zıttında küçücük bir sahil kasabasında şok üstüne şok yaşarlar. Tek dilekleri bu skandalı Reis Hızır Çakırbeyli’nin (Oktay Kaynarca) duymamasıdır.

Haber Dinçer Karacalar

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Aman Reis Duymasın Filminin Galası YapıldıDinçer Karacalar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Acid Arab, Ankaralı müzikseverlerle buluşacak
Acid Arab, Ankaralı müzikseverlerle buluşacak
1500 yıllık hastane yazıtı heyecan yarattı
1500 yıllık hastane yazıtı heyecan yarattı
ORHAN KORKMAZ'IN '' YARINA SIKILAN KURŞUN '' KİTABI ÇIKTI!
ORHAN KORKMAZ'IN '' YARINA SIKILAN KURŞUN '' KİTABI ÇIKTI!
Bursa İpeği tescillendi
Bursa İpeği tescillendi
Türkiye’nin tek 'Oyuncak Ambulans Müzesi' ilgi görüyor
Türkiye’nin tek 'Oyuncak Ambulans Müzesi' ilgi görüyor
“Sanat Engel Tanımaz! Sosyal Sorumluluk Projesi” 
“Sanat Engel Tanımaz! Sosyal Sorumluluk Projesi” 
İlker Kayalı Resim Sergisi Balaban Sanat Galerisi’nde...
İlker Kayalı Resim Sergisi Balaban Sanat Galerisi’nde...
‘Sabr-ı Gönül’ hat sergisi Bahçelievler'de açıldı
‘Sabr-ı Gönül’ hat sergisi Bahçelievler'de açıldı
‘Kendi Yolumda’ filminin çekimleri başladı
‘Kendi Yolumda’ filminin çekimleri başladı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans