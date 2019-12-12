Aman Reis Duymasın Filminin Galası Yapıldı

HABER: DİNÇER KARACALAR

Filmin konuk oyuncusu olan Oktay Kaynarca, Aman Reis Duymasın’ı kendisinin de ilk kez izleyeceğini söyleyerek “Ekibin anlattığına göre çok komik. Yaz ayının yoğunluğunda çektiler. Güzel ve eğlenceli bir film olduğunu biliyorum. Bana gelince ben sahiden konuk oyuncuyum ve isminde olduğu gibi ben gerçekten görmedim duymadım” diyerek espri yaptı. Geçtiğimiz hafta Azerbaycan’da yaşadığı izdihamla ilgili de konuşan Oktay Kaynarca, film ekibine de taş attı. Filmin gala turnesi için yeniden Azerbaycan’a gideceğini söyleyen Kaynarca, “Koruma ordusu düşünüyor musunuz” sorusuna, “Artık onlar düşünsün. Gördüler nasıl olduğunu ona göre önlemini alırlar. Bundan bir şikayetimiz yok ama o arbedede istediğimiz gibi olmuyor. İnsanlarla sağlıklı iletişin kuramıyoruz” dedi.

Komedi galada başladı

Başrollerden Mustafa Üstündağ, Ozan Akbaba ve Ceren Benderlioğlu yapılan toplu röportajda esprileriyle kırdı geçirdi. Sözü ilk alan Mustafa Üstündağ, Oktay Kaynarca’ya taş atarak, “Biz çok eğlendik ama Oktay ağabey eğlenmedi çünkü o yoktu” demesi tüm salonu kahkahaya boğdu. Daha sonra sözü alan Ozan Akbaba, oyuncu arkadaşlarını göstererek, “Bu arkamda gördüğünüz harika insanlarla nasıl bir film yapılır merak eden varsa bu filmde görecek harika bir iş nasıl çıkıyor” diyerek filmlerini iddiasını ortaya koydu. Filmde mafya basını oynamasına rağmen esprileriyle herkesi kırıp geçiren Emir Benderlioğlu, “Ben Oktay bey, Ozan bey ve Ceren hanıma katılıyorum” diyerek herkesi güldürdü.

Aman Reis Duymasın 13 Aralık’ta Türkiye’de Sinemaseverlerle buluşacak.

Almanya, Danimarka, Fransa, Hollanda, Avusturya, Belçika ve Azerbaycan'da da sinemaseverlerle buluşacak film, yarın Berlin'de, 13 Aralık'ta Rotterdam'da, 26 Aralık'ta da Bakü'de gala turnesi yapacak.

Filmin Konusu:

Yeraltı dünyasının en güçlü isimleri bir yaz tatiline çıkmaya karar verirler. Kadınlı erkekli bu renkli kadro daha deniz otobüsünden iner inmez tatilin beklentilerinin dışında olacağını anlayarak İstanbul’a dönmek yerine devam etme kararı alırlar. Yönettikleri bu büyük dünyanın tam zıttında küçücük bir sahil kasabasında şok üstüne şok yaşarlar. Tek dilekleri bu skandalı Reis Hızır Çakırbeyli’nin (Oktay Kaynarca) duymamasıdır.

Haber Dinçer Karacalar