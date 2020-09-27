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Altın Safran Film Festivali'nde ödüller verildi

KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen 'Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nde, yönetmen Arash Es'Haghi‘nin 'Gracefully' adlı belgesel filmi birincilik ödülüne layık görüldü.

27 Eylül 2020 Pazar 10:00
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Altın Safran Film Festivali'nde ödüller verildi

Safranbolu Belediyesi tarafından bu yıl 21'incisi düzenlenen Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nin ödül töreni Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi’nde düzenlendi.  Törende, profesyonel kategoride Arash Es'Haghi'nin belgeseli en iyi film seçildi. Profesyonel film kategorisinde Jüri Özel Ödülü, 'Aynı Evin Çocukları' ile Hasan Özgen ve Kurtuluş Özgen'e verildi.

Amatör film kategorisinde En İyi Belgesel Film Ödülü'nü 'Uzaklarda' isimli eseriyle Arjin Civan Şahin, aynı kategoride Süha Arın Özel Ödülü'ne 'Orman Çakalları' filmiyle Tufan Yıldız, Jüri Özel Ödülü'ne de 'Kördüğüm' ile Selim Uyar layık görüldü.

Serbest kategoride En İyi Belgesel Ödülü, 'Uçurumun Kenarında' ile Ali Can Abacı'ya, serbest kategoride Jüri Özel Ödülü, 'Satlık' eseriyle Nurselin Aktaş'ın oldu. En İyi Proje Ödülü'nü ise 'Safranbolu'da Bir Başkan' isimli çalışmasıyla Alper Şahin aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Altın Safran Film FestivaliKarabükSafranboluSafranbolu Belediyesi
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