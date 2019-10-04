Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 20°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
103464
ALTIN
275.377
DOLAR
5.6906
STERLİN
7.0260
EURO
6.2504
Altın Portakal'ın Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması filmleri belli oldu
Altın Portakal'ın Ulusal Uzun Metraj...
Yılda 50 bin hayvanın tedavi edildiği hastane de kapatıldı
Yılda 50 bin hayvanın tedavi...
Antalya'da ortalama 2 bin yıllık 27 gemi batığı bulundu
Antalya'da ortalama 2 bin yıllık...
Hereke halılarına ilgi azaldı
Hereke halılarına ilgi azaldı
Isaac Promise hayatını kaybetti
Isaac Promise hayatını kaybetti
İş fırsatları için hemen tıkla!

Altın Portakal'ın Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması filmleri belli oldu

Antalya’da 26 Ekim- 1 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin iki yıl aradan sonra geri dönen ‘Ulusal Yarışmaları’nda uzun metraj kategorisinde yarışacak filmler açıklandı.

Altın Portakal'ın Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması filmleri belli oldu

Antalya’da 26 Ekim- 1 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin iki yıl aradan sonra geri dönen ‘Ulusal Yarışmaları’nda uzun metraj kategorisinde yarışacak filmler açıklandı.

04 Ekim 2019 Cuma 11:30
11 Okunma
Altın Portakal'ın Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması filmleri belli oldu

ANTALYA - 50 filmin başvuru yaptığı ve Yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun ile sinema yazarları Sevin Okyay ile Mehmet Açar'ın ön jüriliğinde yapılan değerlendirme sonucu 10 film seçildi. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda bu yıl Ali Aydın'ın 'Kronoloji', Ali Özel'in 'Bozkır', Faysal Soysal'ın 'Ceviz Ağacı', Kıvanç Sezer'in 'Küçük Şeyler', Leyla Yılmaz'ın 'Bilmemek', Maryna Er Gorbachve Mehmet Bahadır Er'in 'Omar ve Biz', Onur Ünlü'nün 'Topal Şükran'ın Maceraları', Orçun Behram'ın 'Bina', Özkan Yılmaz'ın 'Soluk' ve Ümit Ünal'ın 'Aşk, Büyü, vs.' adlı filmleri yarışacak.

ANTALYA'DA DÜNYA PRÖMİYERLERİ

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'ndaki filmlerden 8'i ('Aşk, Büyü, vs.', 'Bilmemek', 'Bina', 'Bozkır', 'Ceviz Ağacı', 'Omar ve Biz', 'Soluk', 'Topal Şükran'ın Maceraları') Türkiye'de ilk kez seyirci önüne çıkarken, 6 filmin de dünya prömiyeri 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yapılacak.

JÜRİ BAŞKANI ZEKİ DEMİRKUBUZ

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışma jürisinin başkanlığını yönetmen Zeki Demirkubuz yaparken, görüntü yönetmeni Emre Erkmen, yazar ve senarist Latife Tekin, oyuncu ve senarist Mert Fırat ile oyuncu ve yapımcı Şebnem Bozoklu jüri üyeliği görevlerini üstlenecek. Aralarında 250 bin TL tutarındaki En İyi Film Ödülü'nün de olduğu 14 kategoride, toplam 720 bin TL tutarındaki ödülün sahipleri belirlenecek. Bu yıl ilk kez yarışmadaki filmlerden birinde kamera arkası ya da önünde çalışan bir kadın sinemacıya 50 bin TL tutarında Cahide Sonku Ödülü verilecek. Yarışma seçkisinde ayrıca, Antalyalıların oylarıyla seçilecek bir filme de İzleyici Ödülü sunulacak.

'YILIN YÖNETMENİ'Nİ FİLM-YÖN SEÇECEK

Ulusal Uzun Kurmaca Film Yarışması'nda ayrıca, Biket İlhan, Murat Düzgünoğlu ve Melih Saracoğlu'dan oluşan Film Yönetmenleri Derneği Jürisi Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü'nü verirken, sinema yazarları Agah Özgüç, Banu Bozdemir ve Bülent Vardar'dan oluşan jüri de Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) Ödülü'nün bu yılki sahibini belirleyecek.

ULUSAL YARIŞMALAR GERİ DÖNÜYOR

İki yıl önce kaldırılan ve bu yıl yeniden Antalya'ya geri dönen Ulusal Yarışmalar'a 400'e yakın film başvuru yaptı. Festivalin kazananları ise 1 Kasım'da festivalin Kapanış ve Ödül Töreni'nde belli olacak.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ev sahipliğinde düzenlenen 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin İdari Direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre, Antalya Film Forum'un yöneticiliğini ise Olena Yershova Yıldız yürütecek. 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin programı ise 17 Ekim'de açıklanacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Altın PortakalUlusal Uzun Metraj Film YarışmasıFilmler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şimdiye Kadar Buluş Yapıp 3 Patenti Olan Mucit Girişimci Yazar Fuat BAŞ'ın Yeni Eseri
Şimdiye Kadar Buluş Yapıp 3 Patenti Olan Mucit Girişimci Yazar Fuat BAŞ'ın Yeni Eseri
Hereke halılarına ilgi azaldı
Hereke halılarına ilgi azaldı
7/24 360° Sosyal Sorumluluk ve Farkındalık Evi Açıldı...
7/24 360° Sosyal Sorumluluk ve Farkındalık Evi Açıldı...
Metin Ateş “Çok Zamanlılık ve Çok Yönlülük” Sergisi...
Metin Ateş “Çok Zamanlılık ve Çok Yönlülük” Sergisi...
Üsküdar Drama ve Oyuncu Atölyesi açıldı
Üsküdar Drama ve Oyuncu Atölyesi açıldı
Türk mitolojisinin canavarları bu sergide
Türk mitolojisinin canavarları bu sergide
DÜNYANIN GELENEKSEL LEZZETLERİ ETNOSPOR KÜLTÜR FESTİVALİ’NDE BULUŞUYOR
DÜNYANIN GELENEKSEL LEZZETLERİ ETNOSPOR KÜLTÜR FESTİVALİ’NDE BULUŞUYOR
'Bir Zamanlar Selçuklu' sergisi Kars'ta
'Bir Zamanlar Selçuklu' sergisi Kars'ta
Ünlü piyanist Fazıl Say İKÜ’de sahne alıyor
Ünlü piyanist Fazıl Say İKÜ’de sahne alıyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans