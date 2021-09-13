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Altın Portakal'ın afişi hazır, jüri üyeleri de açıklandı

13 Eylül 2021 Pazartesi 13:18
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Altın Portakal'ın afişi hazır, jüri üyeleri de açıklandı

ANTALYA - Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 2-9 Ekim tarihlerinde düzenlenecek 58'inci Antalya Altın Portakal Film Festivali için geri sayım başladı. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'na katılacak 10 filmi değerlendirecek jüri üyeleri açıklandı. Festivalin afişi de hazır. 

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bu yıl Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisine senarist, yönetmen, yapımcı ve akademisyen Emin Alper'in başkanlık edeceğini; görüntü yönetmeni Ahmet Sesigürgil, yazar, senarist Ayfer Tunç, şarkıcı, söz yazarı, besteci ve prodüktör Gaye Su Akyol, oyuncu Hazal Kaya, tiyatro yönetmeni, eğitmen ve oyuncu Muhammet Uzuner ile yapımcı, yönetmen, senarist Senem Tüzen'in jürinin diğer üyeleri olduğunu açıkladı.

FESTİVAL AFİŞİ HAZIR

Muhittin Böcek, festival afişinin de hazır olduğunu belirterek "Festival afişi, geçtiğimiz aylarda yaşanan ve tüm ülkemizi derinden üzen orman yangınlarının yarattığı yıkımın ardından sanatın iyileştirici gücüyle yeniden yeşermeye, el ele verip üretmeye devam ederek yangının elimizden aldıklarını yerine koyacağımıza olan inançla hazırlandı. Antalya başta olmak üzere ülkenin pek çok yerinde yaşanan yangınların söndürülmesi için canla başla çalıştık. Şimdiki görevimiz ise kaybettiklerimizi yerine koyabilmek, yaşanır bir gelecek için umut ve ilham olmak diyerek festivalimizin afişine ağaçlarımızı taşıdık. Aynı zamanda bir müjdemiz daha olacak; bu yıl festivalde 'Antalya Altın Portakal Hatıra Ormanı'nı oluşturmak için ilk fidanlarımızı dikeceğiz ve Antalya'ya festival gibi köklü ağaçlarla dolu, her yıl sinemayla büyüyecek bir orman kazandıracağız" dedi.

Böcek'in başkanlığını yaptığı 58'nci Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlendi, sanat yönetmenliğini Başak Emre yürütecek.

DHA

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Altın PortakalAltın Portakalın AfişiJüri üyeleri
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