Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 23
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1470.6
ALTIN
484.35
DOLAR
8.3228
STERLİN
11.4787
EURO
9.8823
Sürekli İşçi Alımı Yapılacak 
Sürekli İşçi Alımı Yapılacak 
Panayır alanı ve lunapark kiraya veriliyor
Panayır alanı ve lunapark...
Bor Belediyesinden satılık konutlar
Bor Belediyesinden satılık konutlar
Iğdır Üniversitesi 24 öğretim üyesi alıyor
Iğdır Üniversitesi 24 öğretim...
9 adet işyeri kiraya veriliyor
9 adet işyeri kiraya...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Altın Portakal Film Festivali Ulusal Yarışma Filmleri belli oldu

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, 2- 9 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 58'inci Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yarışma heyecanı başlıyor. Merakla beklenen Ulusal Yarışma Filmleri belli oldu.

07 Eylül 2021 Salı 10:32
6 Okunma
Altın Portakal Film Festivali Ulusal Yarışma Filmleri belli oldu

58'inci Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'na seçilen 10 film, 14 kategoride toplam 770 bin TL değerinde ödül için yarışacak. Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması filmleri 30 bin TL, Ulusal Belgesel Film Yarışması filmleri ise 60 bin TL değerindeki ödüller için Altın Portakal heyecanı yaşayacak.

10 FİLM YARIŞACAK

Mehmet Açar, Muammer Brav ve Sevin Okyay'dan oluşan seçici kurulun gelen 44 başvuruyu değerlendirmesi sonucu belirlenen 10 film, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'na seçildi. Emre Kayiş'in 'Anadolu Leoparı', Semih Kaplanoğlu'nun 'Bağlılık Hasan', Necip Çağhan Özdemir'in 'Bembeyaz', Hakkı Kurtuluş ve Melik Saraçoğlu'nun 'Birlikte Öleceğiz', Ali Tansu Turhan'ın 'Diyalog', Selman Nacar'ın 'İki Şafak Arasında', Cemil Ağacıkoğlu'nun 'Kafes', Tayfun Pirselimoğlu'nun 'Kerr', Ferit Karahan'ın 'Okul Tıraşı' ve Nazlı Elif Durlu'nun 'Zuhal' adlı filmleri, bu yıl 'Altın Portakal Ödülleri' için yarışacak.

Türkiye'de ilk kez Antalya'da izleyici karşısına çıkacak yarışma filmlerinden 'Birlikte Öleceğiz', 'Diyalog', 'Kafes' ve 'Zuhal'in aynı zamanda dünya ilk gösterimleri Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yapılacak. Festivalde ilk filmlerini yapan yönetmenlerin aday olabildiği Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü için ise 'Anadolu Leoparı', 'Bembeyaz', 'Diyalog', 'İki Şafak Arasında' ve 'Zuhal' yarışacak.

KISA METRAJ VE BELGESEL FİLM YARIŞMALARI FİLMLERİ

Ulusal Kısa Metraj ve Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda yarışacak filmlere, Doç. Dr. Ahmet Gürata, Senem Erdine ile Engin Palabıyık'tan oluşan seçici kurul karar verdi. Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması'nda 151 başvuru arasından seçilen 12 film yer alacak. Seçici kurul kararına göre bu yıl festivalde, Mazlum Demir'in 'Agna', Burcu Uğuz'un 'Aile Tablosu', Muhammed Seyyid Yıldız'ın 'Ajotin', Yasemin Demirci'nin 'Gece Kuşağı', Aziz Alaca'nın 'Göl Kenarı', Ali Tansu Turhan'ın 'İkinci Gece', Okan Avcı'nın 'Kaya', Volkan Güney Eker'in 'Larva', Musab Tekin'in 'Rewşen', Elif Refiğ'in 'Siz Biraz Uzak Kaldınız', Adar Baran Değer'in 'Soğuk' ve Can Merdan Doğan'ın 'Stiletto: Pembe Bir Aile Trajedisi' adlı kısa filmleri gösterilecek.

İlk gösterimi Antalya'da yapılacak yılın en yeni belgesellerini bir araya getirecek olan Ulusal Belgesel Film Yarışması'na 49 başvuru arasından 9 film seçildi. Yarışmanın finalistleri Didem Şahin'ın 'Acı ve Tatlı', Ebru Şeremetli'nin 'An Kalır', Aslı Akdağ'ın 'Bekleyiş', Ersen Çıra'nın 'EDE' Bir Ayrılık, Bir Yoksulluk, Bir Ölüm', Volkan Üce'nin 'Her Şey Dahil', Ümran Safter'in 'Kapıyı Açık Bırak', Mehmet Emre Battal'ın 'Muhtaç', Tayfun Belet'in 'Unkapanı: Bitmeyen Masal' ve Esra Yıldız'ın 'Vatansız' adlı belgeselleri oldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Altın Portakal Film Festivali Ulusal YarışmaFilmAntalyaKültür Ve Turizm BakanlığıAntalya Büyükşehir BelediyesiAntalya Altın Portakal Film Festivali
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Selimiye Camii'nin restorasyonu ve çevre düzenlemesi başlıyor
Selimiye Camii'nin restorasyonu ve çevre düzenlemesi başlıyor
Oyuncu İncilay Şahin hayatını kaybetti
Oyuncu İncilay Şahin hayatını kaybetti
Azərbayca'nın Səs Kuylu Projesi Türkiye'de!
Azərbayca'nın Səs Kuylu Projesi Türkiye'de!
MOR VE ÖTESİ “DÜNYANIN EN ŞANSLI SANATÇILARIYIZ”
MOR VE ÖTESİ “DÜNYANIN EN ŞANSLI SANATÇILARIYIZ”
TÜRKİYE'Yİ ‘”ANATOLİA MUSİKİ ATEŞİ” SARACAK!
TÜRKİYE'Yİ ‘”ANATOLİA MUSİKİ ATEŞİ” SARACAK!
Maryam Salahi “PAST IN YET” Sergisi - 39 Galeri’de
Maryam Salahi “PAST IN YET” Sergisi - 39 Galeri’de
Kız Kulesi'nde restorasyon başlıyor
Kız Kulesi'nde restorasyon başlıyor
FECR FİLMİ 24 EYLÜL’DE VİZYONA GİRİYOR 
FECR FİLMİ 24 EYLÜL’DE VİZYONA GİRİYOR 
"1.Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda Kadın Kahramanlar Sergisi" Sinema Müzesi'nde açıldı
"1.Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda Kadın Kahramanlar Sergisi" Sinema Müzesi'nde açıldı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma