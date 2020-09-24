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Altın Portakal Film Festivali, çevrim içi etkinliklerle tüm Türkiye'ye ulaşacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla 3-10 Ekim'de gerçekleştirilecek 57'nci Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin coşkusu, çevrim içi etkinliklerle Türkiye'ye yayılacak.

24 Eylül 2020 Perşembe 11:41
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Altın Portakal Film Festivali, çevrim içi etkinliklerle tüm Türkiye'ye ulaşacak

ANTALYA - Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında, çevrim içi sinema platformu MUBI ile bu yıla özel bir iş birliğine imza atılırkeni sinemaseverler için 'Altın Portakallı Filmler' seçkisi hazırlandı. Altın Portakal Sinema Okulu kapsamında ise sinemacılarla farklı başlıklar altında gerçekleştirilen söyleşiler, festival sosyal medya hesaplarından herkesin erişimine açık olacak. Altın Portakal Sinema Okulu dersleri ise bu yıl 4-9 Ekim'de seçilen 250 öğrenciye özel olarak çevrim içi gerçekleştirilecek.

ALTIN PORTAKALLI FİLMLER MUBI'DE

Farklı dönemlerde festivalin büyük ödülü olan 'Altın Portakal'ı kazanmış 6 filmlik seçki, 3 Ekim- 30 Kasım’da MUBI üyeleri tarafından izlenebilecek. MUBI, abonesi olmayan sinemaseverlerin de bu özel seçkiyi izleyebilmesi için yalnızca 'mubi.com/antalya' adresi üzerinden yapılacak aboneliklere özel 30 gün ücretsiz deneme süresi hediye edecek.

Sinema ve festivalin gelmiş geçmiş tüm emekçilerine teşekkür için hazırlanan programdaki filmler, festival tarihi kadar ülke sinemasına dair de güçlü panorama sunuyor. MUBI'de izlenebilecek filmler, şöyle: 

"Yönetmen Lütfi Ömer Akad'ın 'Göç Üçlemesi'nin ikinci filmi 'Düğün', politik sinemanın en önemli örneklerinden Yavuz Özkan imzalı 'Maden', Atıf Yılmaz'ın en etkileyici kadın öykülerinden biri olan fantastik filmi 'Aaahh Belinda', Uğur Yücel'in ülkeyle ilgili pek çok farklı meseleye dokunan filmi 'Yazı Tura', Ben Hopkins'in özgün filmi 'Pazar: Bir Ticaret Masalı' ve Tolga Karaçelik'in geleceğin klasiklerinden biri olacağına kesin gözüyle bakılan filmi 'Sarmaşık'"

'SİNEMA OKULU SÖYLEŞİLERİ' TÜRKİYE'YE ULAŞACAK

Altın Portakal Sinema Okulu, festivalin sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek söyleşi videoları ile Türkiye'nin dört bir yanındaki sinemaseverlere ulaşacak. Sinema yazarı Mehmet Açar moderatörlüğünde oyuncu, yönetmen ve senarist Ercan Kesal ve oyuncu Nazan Kesal ile 'Aile Boyu Sinema', sinema yazarı ve akademisyen Ahmet Gürata moderatörlüğünde yönetmen Kıvanç Sezer ile 'İlk Filmimi Nasıl Çektim?', sinema yazarı Evrim Kaya moderatörlüğünde oyuncu Damla Sönmez ile 'Türkiye'de Kadın Oyuncu Olmak', yönetmen ve yapımcı Haşmet Topaloğlu moderatörlüğünde yönetmen ve senarist Pelin Esmer ile 'Belgeselden Kurmacaya-Kurmacadan Belgesele', sinema yazarı Esin Küçüktepepınar moderatörlüğünde yönetmen, yapımcı, senarist ve akademisyen Emin Alper ile 'Hikâyeden Sinemaya', yapımcı Engin Palabıyık moderatörlüğünde yönetmen ve senarist İlksen Başarır ve oyuncu Mert Fırat ile 'Birlikte Film Yapmak Üzerine' başlıklı söyleşiler, festivalin sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.

SİNEMA OKULU ÖĞRENCİLERİNE ÖZEL ÇEVRİM İÇİ DERSLER

57'nci Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında 2'nci kez düzenlenecek Altın Portakal Sinema Okulu'na seçilen 250 öğrenci ise yönetmen Ceylan Özgün Özçelik ile 'Film Yapımında Ana Ekibi Kurmak ve İletişim', senarist ve yönetmen Atasay Koç ile 'Senaristliğin Sırrı', kurgucu Selda Taşkın ile 'Temel Kurgu', Yapımcı Müge Büyüktalaş ile 'Yapımcılık-Bütçe Oluşturma', sinema yazarı Evrim Kaya ve Festival danışmanı, sinema yazarı, akademisyen Ahmet Gürata ile 'Film Okuma' ve yönetmen, video sanatçısı Köken Ergun ile 'Belgesele Hazırlanma Süreci' konulu çevrim içi derslere katılacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Antalya Büyükşehir BelediyesiKültür Ve Turizm BakanlığıAltın Portakal Film Festivali
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