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Altın Portakal'da son filmler izleyiciyle buluştu

08 Ekim 2021 Cuma 13:56
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Altın Portakal'da son filmler izleyiciyle buluştu

ANTALYA - Bu yıl 58'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin son filmleri 'Diyalog' ve 'Kerr', dün gece izleyiciyle buluştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapılan 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde filmlerin son gösterimleri, Cam Piramit'in yanına kurulan 'Yıldızların Altında 1' sahnesinde dün gece yapıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında açık havada gerçekleştirilen son gösterimin ilk filmi, Ali Tansu Turhan'ın yönetmenliğini yaptığı 'Diyalog' oldu. Hare Sürel, Ushan Çakır ve Funda Eryiğit'in oynadığı 'Diyalog', seyircilerin beğenisini kazandı. Film sonrasında sinema salonu dezenfekte edilerek festivalin son filmi olan 'Kerr' için hazır hale getirildi. Tayfun Pirselimoğlu'nun yönetmenliğini yaptığı 'Kerr'de, Erdem Şenocak, Jale Arıkan, Gafur Uzuner, Ali Seçkiner, Melih Düzenli ve Sinan Bengier rol aldı. Festivalin son filmlerini izleyen seyirciler oyuncularla fotoğraf çektirdi.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda toplam 10 filmin yer aldığı festival, yarın akşam Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenecek kapanış ve ödül töreni, Şevval Şam konseriyle sona erecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Altın PortakalSon FilmlerIzleyici
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