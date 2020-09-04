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Altın Portakal'da, belgesel ve kısa yarışma filmleri belli oldu

Bu yıl 3- 10 Ekim'de, 57'ncisi düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yarışacak 12 kısa film ile 10 belgesel film belli oldu.

04 Eylül 2020 Cuma 11:15
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Altın Portakal'da, belgesel ve kısa yarışma filmleri belli oldu

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 3- 10 Ekim'de gerçekleştirilecek 57'nci Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yarışma heyecanı başladı. Festivalde yarışacak ve Türkiye'de ilk kez gösterilecek 12 kısa film ve 10 belgesel film belli oldu. Kısa ve belgesel sinemacılara toplam 90 bin TL desteğin sağlanacağı yarışmaların kazananları, 10 Ekim akşamı düzenlenecek Kapanış ve Ödül Töreni'nde belli olacak.

12 KISA METRAJ FİLM YARIŞACAK

Ulusal Kısa Metraj ve Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda yarışacak filmlere; festival danışmanı, akademisyen ve sinema yazarı Ahmet Gürata, sinema yazarı Senem Erdine ile Antalya Altın Portakal Film Festivali Kısa ve Belgesel Film Yarışmaları Koordinatörü, yapımcı Engin Palabıyık'tan oluşan Seçici Kurul karar verdi.

Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması'nda 206 başvuru arasından seçilen 12 film yer alacak. Seçici Kurul kararına göre, bu yıl festivalde; Mahsum Taşkın 'Binbir Gece Masalları', Fehmi Öztürk 'Bir Annenin Sonatı', Melik Kuru 'Biz Bir Aileyiz', Emre Birişmen 'Buhar', Haydar Taştan 'Cengiz', Can Deniz Atıcı 'Kara Kutu', Esme Madra 'Sarı, Siyam, Kanocular ve Ev Sahibi', Burcu Görgün Toptaş 'Kırk Mum', Irmak Karasu 'Mamaville', Ayris Alptekin 'Ondan Bahsetmiyorum', Malaz Usta 'Sürgünde Bir Yıl' ve Murat Uğurlu 'Tapınak' adlı kısa filmleri ile yer alacak. Bu filmler, 20 bin TL'lik 'En İyi Kısa Film Ödülü' ve 10 bin TL'lik 'Jüri Özel Ödülü' için yarışacak.

YILIN EN YENİ BELGESELLERİ

İlk gösterimi Antalya'da yapılacak yılın en yeni belgesellerini bir araya getirecek Ulusal Belgesel Film Yarışması'na ise bu yıl 46 başvuru yapıldı. Seçici Kurul, Zeynep Dadak'ın 'Ah Gözel İstanbul', Pervin Metin Candan'ın 'Bir Sinema Paradiso Hikayesi', Stella Sema Yeşiltaç'ın 'Eğer Ruh Donarsa..', Metin Akdemir'in 'Hayalimdeki Sahneler', Deniz Tortum'un 'Maddenin Halleri', Serdar Kökçeoğlu'nun 'Mimaroğlu', Eytan İpeker'in 'Miss Holokost Survivor', Sidar İnan Erçelik'in 'Rüzgâr Tayı', Metin Avdaç'ın 'Tipi' ve Selin Şenköken'in 'Yangın Yerinde Orkideler' adlı belgesel filmlerini seçti. Yarışmada yer alan 10 belgesel arasından bir filme ana jürinin değerlendirmesi sonucu 40 bin TL değerindeki 'En İyi Belgesel Film Ödülü', bir başka filme de 20 bin TL'lik 'Jüri Özel Ödülü' verilecek. Her iki yarışmayı değerlendirecek ana jüriler ise ilerleyen günlerde açıklanacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Altın PortakalKısa Yarışma FilmleriBelgesel
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