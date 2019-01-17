“Altın Oran” LV Art Gallery’de...

İSTANBUL / ZAMBAK KARABAY

La Visione Art Galery’de, “Golden Section” Karma Resim Sergisinin açılışı 12 Ocak 2019 Cumartesi günü kalabalık sanatsever davetli topluluğunun katılımıyla gerçekleşti. Sergi; her türlü malzemeyle farklı kompozisyon ve yaklaşımlarıyla duygularını kağıt ve tuvale yansıtan, her biri kendi alanında uzmanlaşmış sanatçıları aynı çatı altında topluyor.

Sergi açılış öncesi Sağlıklı Yaşam Derneği de sanatseverlere ve sanatçılara Müzikli Meditasyon Aktivitesi gerçekleştirdi.

Usta ve genç sanatçıların kendine özgü tekniğiyle sarmalanmış onca emeğin ve tutkunun aktığı özgür eserleri görülmeye değer.

Sergide Eserleri Olan Sanatçılar:

Ahmet Şimşek, Ayşe Döler, Adnan Çoker, Cihan Duran, Deniz Oruçoğlu, Didar Topal, Didem Bilen, Didem Topal, Emine Şıvgın, Enis Aktaş, Ergin İnan, Fatma Yıldız, Hale Pekşen, İbrahim Örs, Kübra Derya Saatçi, Mine Tülek, Nermin Ünsel Ekin, Nihan Duran, Nuri İyem, Ömer Yiğit Aral, Semra Özcan, Süleyman Saim Tekcan, Zerrin Ersanlı, Zyhal Kaval

Çok sayıda farklı konudaki eserlerin sergisi, 26 Ocak 2019 tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacaktır.