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Altın Kalemler 2022 Sonbahar "Şiir ve Fıkra" Yarışması

23 Mayıs 2022 Pazartesi 09:40
Altın Kalemler 2022 Sonbahar "Şiir ve Fıkra" Yarışması

Şair Gazeteci Yazar Hasan Azkıran’ın Başkanlığında; Gemlik Haber Gazetesi İmtiyaz sahibi sayın Serhat Seferoğlu ve Gemlik İlçemizde ikâmet eden KASTAMONULULAR DERNEĞİ başkanı sayın Cafer Çevik’in manevi destek ve her iki kuruluşun da aydın bilgi birikimleriyle ALTIN KALEMLER 2022 SONBAHAR ‘’ ŞİİR VE FIKRA ‘’ yarışması açmış bulunuyoruz

KATILIM ŞARTLARI

1 - Yarışmamıza Yurt içi ve yurt dışından olmak üzere her yaştaki herkes katılabilir.

2 - Konu serbesttir

3 - Her yarışmacı sadece 1 şiir ile katılacaktır. Şayet varsa bir de FIKRA ile katılabilir. Veya tek fıkra ile de katılabilir

4 - Şiir ve Fıkra hiçbir yerde yayınlanmamış olacaktır

5 - Şiirin ve Fıkranın altına isim ve imza veya herhangi bir işaret konmayacak, sadece “BİR RUMUZ” yazacaktır. Aksi halde yarışma dışı kalacaktır

6 - Şiir ve fıkra bir sayfayı geçmeyecektir

7- Yine her katılımcı bir kısa özgeçmişini yazacak ve altına ulaşım bilgilerini (Telefon numarasını, ikamet adresini, e posta adresini) mutlaka yazmalıdır

8 - Özgeçmiş, Eserler ve Fıkrayı e posta adresine gönderecektir. { [email protected] } 

9- Katılım ücreti sadece 125.00 TL sı olup, ücretler yine aşağıda yazılı olan İBAN numarasına ödenecek Hasan Azkıran adına PTT Gemlik Şubesi İBAN:TR 6000 8070 1115 5050 2594 0001 dekont, eserler, özgeçmiş ile birlikte belirtilen e posta adresine gönderilecektir { [email protected] } 

10 - Son katılım tarihi; 30 Haziran 2022 mesai bitimine kadar olup, bu tarihten sonra gelen eserler dikkate alınmayacaktır

11 - Tüm katılımcı şairlere plaket onur ödülü verilecektir

12 - Kazananlar Ağustos 2022 ayında Gemlik ilçesinde güzel bir mekânda, yemekli toplantıda, şiir etkinliğinde, basının, ilçe yöneticilerinin huzurunda açıklanacak ve ödül töreninde takdim edilecektir 

Şair Yazar Gazeteci Başkan

Hasan Azkıran

Tel: 0 536 316 37 62 

Kastamonular Dernek Başkanı 

Cafer Çevik 

Tel. 0 532 663 11 80

Jüri Başkanı 

Şair Yazar Gazeteci

Nihat İlikcioğlu

Tel. 0 532 764 44 48 

NİHAT İLİKCİOĞLU

Önce Vatan Gazetesi

Duyguların Adresi Yönetmeni

e. posta: [email protected]

https://www.facebook.com/nihat.ilikcioglu

https://www.instagram.com/nihat_ilikcioglu_/

http://www.oncevatan.com.tr/

Tel. 0 532 764 44 48

Son Güncelleme: 23.05.2022 09:41
Anahtar Kelimeler:
Altın Kalemler 2022 Sonbahar Şiir Ve Fıkra Yarışması
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