ALTIN FIRÇA ÖDÜLLERİ RESİM YARIŞMASI SONA ERDİ

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Önce Vatan Gazetesi ve Toprak Akademisi işbirliği ile 15 Ocakta başlayan 1. Ulusal Altın Fırça Ödülleri Resim Yarışması’ında kazananlar belli oldu. Yarışma komitesinde Akademisyenler, STK başkanları, Psikolog ve Sosyologların bulunduğu tam 30 kişilik bir ekip ile çalıştı. Ayrıca Türk resim sanatının önemli ressamlarının görev aldığı 10 kişilikte bir jüri görev aldı. Yarışma için 21 Nisanda planlanan ödül töreni pandemi yasaklarına takılınca Komite Başkanı Yaşar Şenyüz ve Jüri Başkanı Esin Tutgun Türkiyeyi dolaşarak kazananlara ödülleri tek tek dağıtma kararı aldı. Robert Zilberman ve Berna Özcan’ın Yaşar Şenyüz başkanlığında hazırladıkları yarışma seremoni videosu ve online sergi oldukça büyük bir ilgi görüyor.

Bu yil ilki yaplınan resim yarışması 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlendi. Yarışmanın konusu Toprak ve Su olarak belirlendi. 3-5 yaş ve 6-9 yaş arasındaki çocuklar için bireysel ve okullar arasında toplam 4 kategoride gerçekleşen yarışmada ayrıca her kategoriden 10 ar çocuk mansiyon aldı.

İlk defa yapılmasına ve pandemi şartlarına rağmen yarışmaya 51 il ve KKTC den 468 çocuk 585 eserle yarıştı. İşte yarışmayı kazanan iller ve ödüllerin illere göre dağılımı.

İZMİR 1 Birincilik 1 İkincilik ve 16 Mansiyon - İSTANBUL 1 Birincilik 1 İkincilik 1 Jüri Özel -Ödülü ve 10 Mansiyon - ANKARA 1 Üçüncülük ve 7 Mansiyon - AYDIN 1 Birincilik - MERSİN 1 Birincilik - BALIKESİR 1 İkincilik ve 3 Mansiyon - SAMSUN 1 İkincilik - KONYA 2 Üçüncülük - KOCAELİ 1 Üçüncülük - AFYON 1 Mansiyon - ANTALYA 1 Mansiyon - BURSA 1 Mansiyon - EDİRNE 1 Mansiyon - SAKARYA 1 Mansiyon - KKTC 1 Mansiyon