ALTIN BOĞAZ SAHİPLERİNİ BULDU

İSTANBUL- Kahya Medya Grup Şirketinin Down Sendromlu Bireylere farkındalık yaratmak amacı ile düzenlemiş olduğu Altın Boğaz Ödülleri birinci etap Tayfun Kahya,Doğukan Cihantimur, Gizem Deniz Kirişçi Kahya’nın organizatörlüğünde Portaxe’da gerçekleştirildi. Lütfü Sapmaz’ın ev sahipliğinde gerçekleşen törende sektöründe başarılı isimlerin yanı sıra Serdar Ortaç, Ferman Toprak, Ahmet Selçuk İlkan, Yılmaz Morgül ve Aydan Kaya gibi isimler ödül aldı.

Ünlü sanatçılardan; Serdar Ortaç, Yılmaz Morgül, Ferman Toprak, Çağla, İvana Sert, Betül Demir, Ufuk Beydemir, Umut Akyürek, Sema Tunç ,İş dünyasından; Filiz Koç, Yusuf Köksal, İbrahim Yılmaz, Mehmet Yıldırım, Murat Çözer, Serdar Sözbir , Basın gruplarından; Cnn Türk, Show Tv, Kanal D, Bloomberg, Tgrt Haber, Tv100, 24 Tv, E kotürk , Yazılı basından; Sabah Gazetesi Günaydın, Vip Turkey Dergisi, Klass Magazin Dergisi, Magazinkolik.com sitesi, Bulundukları sektörde liderleşmiş markalar ve sektöre yön veren başarılı isimler yer aldı.

Haber: Elif Hayvalı