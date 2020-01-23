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Alev Demirkesen & Reng - i Ahenk

Ramada İstanbul Asia Hotel Sanat Galerisi, 7. Kişisel Sergisi “Reng - i Ahenk” ile Alev Demirkesen‘i konuk ediyor. Düzenlenen kokteylle açılan sergide, sanatçının 28 eseri yer alıyor. 

Alev Demirkesen & Reng - i Ahenk

Ramada İstanbul Asia Hotel Sanat Galerisi, 7. Kişisel Sergisi “Reng - i Ahenk” ile Alev Demirkesen‘i konuk ediyor. Düzenlenen kokteylle açılan sergide, sanatçının 28 eseri yer alıyor. 

23 Ocak 2020 Perşembe 18:52
63 Okunma
Alev Demirkesen & Reng - i Ahenk

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

Sakarya Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi‘nde öğretim görevlisi olan Alev Demirkesen‘in “Reng – i Ahenk” adlı 7. kişisel sergisi, 26 Ocak 2020 tarihine kadar Ramada İstanbul Asia Hotel Sanat Galerisi‘nde sanatseverlerin ziyaretine açık.

Alev Demirkesen, 1964 yılında doğdu. Lisans eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’nde tamamladı. Aynı bölümde Minyatür Ana Sanat Dalı’nda yüksek lisans yaptı. 2003 yılında Sakarya Üniversitesi GSF Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlayan Demirkesen, bugüne kadar birçok seminer ve sergiye katıldı. Ustaları Cahide Keskiner, Kerim Silivrili, Emin Barın, Yusuf Durul, Tahsin Aykutalp, Güngör Arıbal, Neşe Aybey, Muammer Ülker ve Mahmut Öncü’dür. Demirkesen, halen Çini Ana Sanat Dalı Başkanlığı ile Geleneksel Türk Sanatları Bölüm Başkan Yardımcılığı yapmak; aynı zamanda üniversite bünyesindeki akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmaları kapsamında kalite elçiliği görevini yürütmektedir.

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Ramada İstanbul Asia Hotel Sanat GalerisiAlev Demirkesen & Reng - I AhenkZambak Karabayönce Vatan
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