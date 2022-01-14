AKM’de ilk uluslararası sergi Bakan Ersoy’un katılımıyla açıldı

İSTANBUL - Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) 'Birlikte Var Olmak’ temalı uluslararası ilk sergi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla açıldı. Sanat projesi 10 ülkeden 20 sanatçıyı bir araya getirdi. Açılış töreninde konuşan Ersoy, “Dünya genelinde ortak dil, kültür ve sanattır. Böyle sergiler, hep birlikte var olmanın öneminin herkese ulaşmasına katkı sağlıyor” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Beyoğlu Belediyesi katkılarıyla İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde 'Birlikte Var Olmak’ isimli sergi açıldı. AKM’deki ilk uluslararası sanat projesi olan sergide Tabularasa Transnational Art Platform’u tarafından 10 ülkeden, 20 sanatça bir araya geldi.

Çağdaş sanatın farklı disiplin ve farklı jenerasyonlarından Türkiye izleyicisiyle ilk defa buluşacak sanatçıların 'Birlikte Var Olmak/Coexistence’ teması üzerine ürettikleri eserler 24 Şubat’a kadar AKM Galeri'de sergilenecek.

Serginin açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, serginin küratörü Beste Gürsu, sanatçılar ve ziyaretçiler katıldı. Bakan Ersoy, sergiyi gezerek eserlere ilişkin bilgi aldı.

“DÜNYA GENELİNDE ORTAK DİL DE KÜLTÜR VE SANATTIR”

Açılışta sergiye ilişkin konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “10 ayrı ülkeden 20 sanatçının buluşmasıyla oluşturulan bir sergi, eserler ‘birlikte var olmak’ üzerine kurgulanmış. Ben olmaktan biz olmanın öneminin vurgulandığı bir sergi. Böyle sergiler, dünyada hep birlikte var olmanın öneminin kültür ve sanatla herkese ulaşmasına katkı sağlıyor. Dünya şu anda ekolojik yıkımla da karşı karşıya buradan çıkış yolu herkesin bunun farkında olmasını sağlamaktır. Zaten dünya genelinde ortak dil de kültür ve sanattır. O nedenle önemli bir görevi üstlenmiş oluyorlar biz de bakanlık olarak destekliyoruz. Ayrıca AKM’de çok uluslu katılımın olduğu bir serginin olması da bizim için önemli” diye konuştu.

“GAYET BAŞARILI BULDUM”

Serginin önemine vurgu yapan Ersoy, “AKM dünyanın sayılı kültür merkezlerinden biri ve pandeminin yavaşlamasıyla ilkbahardan itibaren çok daha büyük uluslararası organizasyonlar gerçekleşecek. Çağdaş sanatta farklı disiplinler bir araya gelerek farklı bir sunum oluşturmuş, güzel yani bu. Sergi, dünyanın karşı karşıya kaldığı ekolojik yıkım ve bununla savaş konusundaki iletişimi de vurguluyor olması çok etkili, gayet başarılı buldum” ifadelerini kullandı.

YILDIZ: GENÇLERİ SERGİYİ GÖRMEYE DAVET EDİYORUM

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise “Muhteşem bir serginin açılışında bir aradayız. Serginin adı ‘birlikte var olmak’ farklı tarzlarda sanatlarını icra eden uluslararası sanatçıların eserlerini sergiledikleri önemli bir sergi. Dijital, klasik ve modern sanatlar anlamında AKM bundan sonra böyle sergilere ev sahipliği yapacak. Sanatın birleştiren gücü sanatçıların kendi eserleriyle birlikte var olmaya dair tarihi referansları da alarak dünyanın bugün yaşadığı dönüşümü de anlatıyor. İstanbulluları bu sergiyi görmeye davet ediyorum. Sergi 20 Şubat’a kadar devam edecek. Özellikle bu değişimi görmek isteyen gençlerimizi davet ediyorum” dedi.





Sergide yer alan sanatçılar şöyle:





Almanya’dan Desire Moheb-Zandi – Bosna Hersek’ten Safet Zec – Fransa’dan Dominic Virtosu – Hollanda’dan Ruud van Empel – İtalya’dan Giovanni Casellato – Katar’dan Ali Hassan – Kore’den Kang Dong Hyun – Nijerya’dan Dotun Popoola – Rusya’dan Lev Khesin – Türkiye’den Emrah Yücel – Emre Namyeter – Göksu Gül – Günnur Özsoy – Kadir Akyol – Mercan Dede – Ouchhh – Raşit Altun - Server Demirtaş – Sinan Demirtaş ve Timur Kerim İncedayı’nın tematik eserleri yer alıyor. Sanatçılar eserleriyle dünya genelinde ‘birlikte var olma’ mesajı veriyor.