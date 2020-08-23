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Akın Kesgin, ‘Ahraz’a adlı kitabını anlatıyor

Ayşenur Mama’nın haberi için tıklayınız.

23 Ağustos 2020 Pazar 15:59
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Akın Kesgin, ‘Ahraz’a adlı kitabını anlatıyor

HABER: AYŞENUR MAMA

Başarılı yazar Akın Kesgin’in “Ahraz” adlı ilk kitabı, mayıs ayında online satışa sunuldu. Kesgin, Kitapyurdu Doğrudan Yayıncılık etiketiyle edebiyat dünyasına kazandırdığı eserine dair şunları söyledi:

“Bu kitap; dünyanın kuş bakışı resminde gizli, her gün kanamaya devam eden, görülmesi ve konuşulması istenmeyen, o kanamayı yaşayan insanın yüreğinde ve zihninde onarılmaz yaralar açan, neredeyse her gün yaşanan bir acının tanığı ve mağduru olan Ahraz’ın hayat hikâyesini anlatmaktadır.”

Akın Kesgin, Ahraz’ı tanıtım bülteniyle özetliyor.

İnsanoğlu denen hayvanın şaka yapmak için düşünerek tasarladığı 1 Nisan günü doğdum. Ben doğdum, annem öldü. Birlikte iki can olarak girdiğimiz sidik kokan doğumhaneden bana ileride helal etmesi için bir damla süt bırakamayan annemi geride bırakarak ilk cinayetimi işledim. Yapayalnız kaldım. Üç artı bir toplandığında eksi bir edecek olan yalan hayatıma, beyaz bir kelebeğin bir günlük ömrüne eşit 22 yıllık ömrüme böyle başladım. Babam; her şeyi duymayayım, hiçbir şeyi konuşmayayım diye adımı “Ahraz” koydu. Zamanı geldiğinde babama “Ahraz ne demek?” diye sordum. Zamanı gelen soruma karşılık tek cümle söyledi babam: "Zamanla öğreneceksin, zamanla!” dedi. Zaman geçti. Hem duydum hem konuştum. Babam da öldü. Bense inadına yaşıyordum. Hava çok sıcak olmasına rağmen titreyerek üşüyordum.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Akın KesginAhraz
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