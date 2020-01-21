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AKİF MANAF’TAN YENİ KİTAP: ERKEK PSİKOLOJİSİ

Ünlü yazar Akif Manaf’ın Kadın Psikolojisi kitabı sonrası okurların merakla beklediği yeni kitabı Erkek Psikolojisi çıktı! Kitap, 70’ten fazla dile çevrilen kitaplarıyla, tüm dünyada kişisel gelişim okurları tarafından gün geçtikçe daha yakından takip edilen yazarın 65. kitabı.

AKİF MANAF’TAN YENİ KİTAP: ERKEK PSİKOLOJİSİ

Ünlü yazar Akif Manaf’ın Kadın Psikolojisi kitabı sonrası okurların merakla beklediği yeni kitabı Erkek Psikolojisi çıktı! Kitap, 70’ten fazla dile çevrilen kitaplarıyla, tüm dünyada kişisel gelişim okurları tarafından gün geçtikçe daha yakından takip edilen yazarın 65. kitabı.

21 Ocak 2020 Salı 13:13
41 Okunma
AKİF MANAF’TAN YENİ KİTAP: ERKEK PSİKOLOJİSİ

HABER: NEVAL KÜTÜK

A.Z. yayıncılıktan çıkan Erkek Psikolojisi kitabı, erkek psikolojisini tüm yönleri ile derinlemesine analiz ediyor. Okurlar bu kitabı okuyarak kitapta verilen varoluşsal bilgiler sayesinde artık erkek psikolojisini çözebilecek. 

Oldukça geniş bir okur kitlesi bulunan günümüzün en sıra dışı yazarlarından Manaf, kitaplarında farkındalığı artıran keskin analizleri ile öne çıkıyor. Yaratıcılık, Aşk, Zekâ, Başarı, Mutluluk, Öfke, Sevgi, Nefret, Devrim, Hırs, Şöhret, Siyaset gibi insana dair hemen her konuda 65 kitabı bulunan yazar, şaşırtıcı bir sadelik ve akıcı bir anlatımla her kesime hitap ediyor. Hem kadınlar hem erkekler, bu kadar çarpıcı, gerçek bir anlatımla karşılaşmadınız. “Mutlaka Okuyun!”

Kitap Arka kapaktan:

Bu kitapta erkek psikolojisinin nasıl işlediği derinlemesine incelenmektedir. İkili ilişkilerde özellikle erkeklerin psikolojik bakış açısı kadınlar tarafından anlaşılmıyor ve ilişkiyi zora sokuyor. O yüzden bu kitapta erkek psikolojisi tüm çıplaklığıyla masaya yatırılmaktadır.

Erkek psikolojisine dair merak edilen bütün konuların özü burada sunulmaktadır. Aslında çoğu erkek kadından ne istediğini gerçekten de bilmez ve bir robot gibi davranır. Çünkü içgüdülerinin ve onların neden olduğu duygularının farkında değildir.

Bu kitapta erkek psikolojisi her yönüyle ele alınmaktadır. Çocukluk, ergenlik, flört, evlilik, babalık, yaşlılık vs. dönemlerinde erkek psikolojisinin çalışma prensipleri açıklanmaktadır. Ama bu konuda en çok merak edilen kadınlarla iletişimdeyken meydana gelen erkek psikolojisidir.

Bir erkeğin ilişki içindeki davranışlarının ana nedeni temel içgüdüdür. Bugüne kadar erkek psikolojisi konusunda yazılanlar yeterli değildir. İşte bu kitap oluşmuş boşluğu dolduracak ve erkek psikolojisinin bilinmeyen yönlerine ışık tutacaktır.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
AKİF MANAF’TAN YENİ KİTAP: ERKEK PSİKOLOJİSİ
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