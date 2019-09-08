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Akdamar'da 7'nci ayin

Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bulunan, 1100 yıllık Akdamar Kilisesi'nde, 7'nci ayin yapıldı. Yılda bir kez yapılan ayin için yurt içinden ve dışından çok sayıda kişi, kente akın etti. Türkiye Ermenileri Patrikhanesi Ruhani Kurul Başkanı Episkopos Sahak Maşalyan'ın yönettiği ayin için teknelerle adaya ulaşım sağlandı. 

Akdamar'da 7'nci ayin

Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bulunan, 1100 yıllık Akdamar Kilisesi'nde, 7'nci ayin yapıldı. Yılda bir kez yapılan ayin için yurt içinden ve dışından çok sayıda kişi, kente akın etti. Türkiye Ermenileri Patrikhanesi Ruhani Kurul Başkanı Episkopos Sahak Maşalyan'ın yönettiği ayin için teknelerle adaya ulaşım sağlandı. 

08 Eylül 2019 Pazar 12:58
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Akdamar'da 7'nci ayin

VAN

Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bulunan, 1100 yıllık Akdamar Kilisesi'nde, 7'nci ayin yapıldı. Yılda bir kez yapılan ayin için yurt içinden ve dışından çok sayıda kişi, kente akın etti. Türkiye Ermenileri Patrikhanesi Ruhani Kurul Başkanı Episkopos Sahak Maşalyan'ın yönettiği ayin için teknelerle adaya ulaşım sağlandı. 

Akdamar Adası'nda bulunan tarihi Akdamar Kilisesi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 2005 yılında restorasyon çalışması başlatıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından tarihi kilise, 2007 yılında uluslararası törenle 'Anıt Müze' olarak açıldı. Yılda 1 gün ayin izni verilen kilisede, 19 Eylül 2010'da, 95 yıl aradan sonra ilk ayin yapıldı. En son 2014'te yapılan, sonraki yıllarda güvenlik gerekçesiyle iptal edilen ayin, 3 yıl sonra geçen yıl 6'ncı kez gerçekleştirildi.

Bugünkü 7'nci ayin için adada günler öncesinden hazırlıklar yapıldı ve eksikler tamamlandı. Her yıl Eylül ayının ikinci pazar günü yapılan ayin için yurt içinden ve dışından çok sayıda kişi, saat 08.00'den itibaren Van merkeze 45 kilometre uzaklıktaki Gevaş ilçesinde bulunan Akdamar İskelesi'ne gelmeye başladı. Ayin için güvenlik önlemleri alınırken, adaya gitmek isteyenler, Akdamar İskelesi'nde oluşturulan arama noktalarından geçtikten sonra teknelerle ulaşım sağladı. Saat 11.00'de başlayan ayini, Türkiye Ermenileri Patrikhanesi Ruhani Kurul Başkanı Episkopos Sahak Maşalyan yönetti.

AKDAMAR KİLİSESİ

Akdamar Kilisesi, 915 ile 921 yılları arasında inşa edildi. Daha sonra manastıra dönüştürülen kilisede, 2007 yılında restore edilerek, 'Anıt Müze' olarak hizmet verilmeye başlandı. Vaspurakan Kralı 1'inci Gagik tarafından Keşiş Manuel'e yaptırılan kilise, Ermeni halkı açısından büyük önem taşıyor. Ermeniler, bu kiliseyi ziyaret etmeyi, dini vecibe olarak görüyor. Din insanlarının yetiştirilmesi açısından önem taşıyan kilisede, 1915 yılına kadar din insanlarının yetiştiği ve o yıla kadar ayin yapıldığı biliniyor. 1915 yılındaki Rus işgalinin ardından ayine kapatılan; ancak sit alanı olarak korumaya alınan kilisede, 95 yıl sonra ilk kez 2010 yılında ayine ev sahipliği yapıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Van GölüAkdamar AdasıTürkiye Ermenileri Patrikhanesi Ruhani Kurul BaşkanıEpiskopos Sahak Maşalyan
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