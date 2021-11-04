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Aida Operası Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelenecek

04 Kasım 2021 Perşembe 14:54
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Aida Operası Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelenecek

İSTANBUL - İtalyan besteci Verdi'nin "en güzel operası" olarak tarihe geçen, cesur komutan Radames ile tutsak Habeş Prensesi Aida’nın imkansız aşkını konu alan Aida operası 7 Kasım Pazar ve 8 Kasım Pazartesi günlerinde Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Ünlü İtalyan rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini'nin sahneye koyduğu eser her sahnelendiğinde seyirciden büyük beğeni almaya devam ediyor. Dekor ve kostümleri ile sanatseverlerin hafızalarında yer eden Aida operasında Ankara, Antalya ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlüklerinin dev kadrosu görev alıyor. Şef Can Okan yönetiminde Ankara ve Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası; Feryal Türkoğlu’na Aida rolünde, Murat Karahan’a Radames rolünde, Ezgi Karakaya’ya Amneris, Eralp Kıyıcı’ya Amonasro ve Tuncay Kurtoğlu’na Ramfis rolünde eşlik ediyor. Eserin dekor tasarımı Özgür Usta, kostüm tasarımı Savaş Camgöz ve Gürcan Kubilay imzası taşırken, koro şefi Mahir Seyrek ve Paolo Villa, ışık tasarımı Giovanni Pirandello’ya ait. Ankara Devlet Opera ve Balesi bale sanatçılarının da olduğu bu dev prodüksiyonda koreograf , Sergei Terechenko. 19’uncu yüzyıl İtalyan operası ekolünden gelen ünlü İtalyan besteci Verdi’nin en güzel operası olarak tarihe geçen Aida operası 7 Kasım Pazar ve 8 Kasım Pazartesi saat 20.00’de AKM Sahnesi’nde olacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Aida OperasıAtatürk Kültür Merkezi
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