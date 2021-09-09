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Ahmet Kaya filminin izlenme oranının düşük kalmasına yönetmenden tepki

AHMET Kaya'nın eşi Gülten Kaya'nın yapım şirketine açtığı davaları kaybetmesinin ardından 27 Ağustos'ta vizyona giren 'İki Gözüm Ahmet' filminin izlenme oranının düşük kalmasına yönetmen Gani Rüzgar Şavata tepki gösterdi. Filmin Türkiye ve Avrupa'da şu ana kadar toplam 100 bin izlendiğini belirten Şavata, "Neden sahip çıkılmıyor? Eğer para için arkadaşlarımızla bu filmi yapsaydık, bugün bu hastalık döneminde vizyona girmezdik" dedi.

09 Eylül 2021 Perşembe 10:03
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Ahmet Kaya filminin izlenme oranının düşük kalmasına yönetmenden tepki

Ahmet Kaya'nın hayatından kesitlerin anlatıldığı 'İki Gözüm Ahmet' filmi, Gülten Kaya'nın X Yapım'a açtığı davaları kaybetmesinin ardından 27 Ağustos'ta vizyona girdi. Diyarbakır'da özel bir gösterim düzenleyen yönetmen Gani Rüzgar Şavata, açılan davalar için, Ahmet Kaya'nın ailesinin sadece Gülten Kaya'dan ibaret olmadığını belirterek, şunları söyledi:

"İki senedir Ahmet Kaya niye vizyona giremedi? Dün pandemi yoktu, neden engel olundu? Bir günde gökten vahiy mi geldi? Mahkeme neden Ahmet Kaya'yı durdurdu? Peki, asıl Ahmet Kaya'yı durduranlar kimlerdi? Bana hep soruyorlar, Gülten Kaya sizleri mahkemeye verdi de mahkeme durdurdu. Hayır, Gülten Kaya filmi durdurmadı, başka güçler durdurdu. Bazı gizli kalmış sorular var, Gülten Kaya karşı. Ahmet Kaya'nın ailesi yalnız Gülten Kaya'dan mı ibaret? Ahmet Kaya'nın ailesi sizlersiniz. Ahmet Kaya'nın ailesi, Ahmet Kaya'nın dilini bilenlerdir. Ahmet Kaya'nın doğduğu bir anne vardır, babası vardır, 3 tane bacısı vardır, abisi vardır, ilk eşi Emine Kaya ve ilk eşinden Çiğdem Kaya vardır. Abisi Mustafa Kaya bizimle beraber filmde oynuyor. Emine Kaya'nın ve Çiğdem Kaya'nın bir gün sesini duydunuz mu? Gülten Kaya daha şurada 11 sene evli kalmış, 5 sene bile beraber yaşamamışlar. Sanki Ahmet Kaya'yı Gülten Kaya dünyaya getirdi, sanki onunla sanatçı oldu. Ahmet Kaya 44 yaşında vefat etti, Ahmet Kaya'nın 33 senesi nerede? Bunu anlatmaya çalıştık ama anlatamadık, anlattıramadık."

'BEN BUGÜN İSYANDAYIM'

Filmin 700 salonda gösterimde olduğunu ve Türkiye ile Avrupa'da toplamda sadece 100 bin izlendiğini belirten Şavata, "Ben bugün isyandayım, benim isyanım halkımın bizi anlayamamasıdır. Bu film vizyondadır, 265 AVM'de 700'e yakın salonda oynamaktadır. Ama bugün gelinen nokta, 50 bin Avrupa'da, 50 bin de Türkiye'de izlenmiştir. Neden sahip çıkılmıyor? Eğer para için arkadaşlarımızla bu filmi yapsaydık, bugün bu hastalık döneminde vizyona girmezdik. Bu filmi para için yapmadık" dedi.

'SEN BU FİLMİ ÇEKEMEZDİN, O GECEDEKİ 70 KİŞİYİ KARŞINA ALAMAZDIN'

Gülten Kaya'ya da seslenen Şavata, "Ben burada Gülten Kaya'ya sesleniyorum, yeter 3 tane mahkeme kaybettin, halen kaybetmektesin, korkun kimedir, korkun neyedir? Sen bugün bu filmi çekemezdin, o gecedeki 70 kişiyi karşına alamazdın. Orada yapımcılar, yönetmenler, oyuncular ve aktörler vardı, bugün çoğuyla da kankasın, bugün çoğuyla arkadaşsın. Sen o geceyi deşifre edemezdin, ben yaptım, arkadaşlarımla yaptık, bu gücü halktan aldık. Burada demogoji yapmıyorum. Benim burada isyanım, halkımın beni anlayabilmesidir. Halk beni anlayabilmelidir, halk Ahmet'in filmini öksüz bırakmamalıdır, Ahmet'in filmine halk sahip çıkmalıdır" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ahmet KayaGani Rüzgar şavataGülten KayaFilmYönetmen
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