Afişi İlk Kez Yayınlandı!

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Sinemaseverlerin heyecan ve merakla beklediği TRT ortak yapımı “Kesişme; İyi ki Varsın Eren”in afişi yayınlandı. Eren Bülbül’ün doğum gününde, 1 Ocak 2022’de beyaz perdeye taşınacak olan film, Türkiye’de 350 sinema salonunda, yurt dışında ise Almanya, Avusturya, Fransa, Belçika, İngiltere, Azerbaycan, Norveç ve Danimarka’da aynı anda vizyona girecek.

Trabzon Maçka’da teröristlerle, kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in yaşam öyküsünü anlatan “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filminin afişi ilk kez @trtsinema sosyal medya hesaplarından yayınlandı.