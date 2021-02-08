Adil Güzelsoy, ‘İlk Yürek’ adlı kitabını anlatıyor

HABER: AYŞENUR MAMA

Başarılı yazar Adil Güzelsoy’un “İlk Yürek” adlı üçüncü kitabı, geçtiğimiz ağustos ayında raflarda yerini aldı. Güzelsoy, Kutlu Yayınevi etiketiyle edebiyat dünyasına kazandırılan eserine dair şunları söyledi:

Çok zorlu bir hayat için çok daha güçlü bir yürek… İnsaniyet, şerefli bir mevkidir. Bu seviyede olduğumuzu fark edebilmek, daha da onurlu bir mevkidir. Cesaret gerektiren tüm hayati planlar, kocaman bir kuvvet ve donanmış bir yürekle devasal olur.

Bilinmezlik, çok karanlıktır. Demir parmaklıklar arkasındaki kararsızlıklardan, cehalet hapishanesinden tahliye edebilecek tek bir yargı vardır; yürek gücü.

Kendi iç şehrimizi kurduğumuz anda dış şehrimiz için bütünsel bir yürek oluşur.

Üçüncü eserim olan “İlk Yürek” içeriği bakımından değerli okuyucularımıza bir nebze dahi olsa faydalı olabileceğini düşündüğüm bir kitap. Dünyada, hayatın gereği olan sınavda tüm zorluklarla göğüs germede büyük bir katkısı olabilecek yürek gücü, yürek donanımı ve yürek kurulumundan söz etmektedir. Kitapta okurlara insanın yürek şehrini kurulabilmesine yarayacak hatlar ve ilişkili çizgilerden az da olsa paylaşmaya çalıştığımı umuyorum.

“İlk yürek” beyaz sayfalardan gelen satırlar, insanın yüreğinden gelen berrak sayfalar misalidir. Muhakkak ki her şey, berrakken daha çok görünür.