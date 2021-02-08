Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 20
açık
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1534
ALTIN
416.082
DOLAR
7.0928
STERLİN
9.7095
EURO
8.5283
Darülaceze Başkanlığı 21 daire ve işyerini kiraya veriyor
Darülaceze Başkanlığı 21 daire...
Bilboard reklam panoları kiraya verilecek
Bilboard reklam panoları kiraya...
189 adet gayrimenkulü satışa sunuluyor
189 adet gayrimenkulü satışa...
24 adet tarla kiraya verilecek
24 adet tarla kiraya...
67 öğretim üyesi alınacak
67 öğretim üyesi alınacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Adil Güzelsoy

Ayşenur Mama’nın röportajı için tıklayınız...

08 Şubat 2021 Pazartesi 16:30
2 Okunma
Adil Güzelsoy

Adil Güzelsoy, ‘İlk Yürek’ adlı kitabını anlatıyor

HABER: AYŞENUR MAMA

Başarılı yazar Adil Güzelsoy’un “İlk Yürek” adlı üçüncü kitabı, geçtiğimiz ağustos ayında raflarda yerini aldı. Güzelsoy, Kutlu Yayınevi etiketiyle edebiyat dünyasına kazandırılan eserine dair şunları söyledi:

Çok zorlu bir hayat için çok daha güçlü bir yürek… İnsaniyet, şerefli bir mevkidir. Bu seviyede olduğumuzu fark edebilmek, daha da onurlu bir mevkidir. Cesaret gerektiren tüm hayati planlar, kocaman bir kuvvet ve donanmış bir yürekle devasal olur.

Bilinmezlik, çok karanlıktır. Demir parmaklıklar arkasındaki kararsızlıklardan, cehalet hapishanesinden tahliye edebilecek tek bir yargı vardır; yürek gücü.

Kendi iç şehrimizi kurduğumuz anda dış şehrimiz için bütünsel bir yürek oluşur.

Üçüncü eserim olan “İlk Yürek” içeriği bakımından değerli okuyucularımıza bir nebze dahi olsa faydalı olabileceğini düşündüğüm bir kitap. Dünyada, hayatın gereği olan sınavda tüm zorluklarla göğüs germede büyük bir katkısı olabilecek yürek gücü, yürek donanımı ve yürek kurulumundan söz etmektedir. Kitapta okurlara insanın yürek şehrini kurulabilmesine yarayacak hatlar ve ilişkili çizgilerden az da olsa paylaşmaya çalıştığımı umuyorum.

“İlk yürek” beyaz sayfalardan gelen satırlar, insanın yüreğinden gelen berrak sayfalar misalidir. Muhakkak ki her şey, berrakken daha çok görünür.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Adil Güzelsoyİlk Yürek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İSTANBUL’UN ANTİK ÇAĞIYLA BUGÜNÜNÜ BİR ARAYA GETİREN ÇARPICI VE BÜYÜLÜ BİR KADIN ROMANI: DOLUNAY AYİNİ 
İSTANBUL’UN ANTİK ÇAĞIYLA BUGÜNÜNÜ BİR ARAYA GETİREN ÇARPICI VE BÜYÜLÜ BİR KADIN ROMANI: DOLUNAY AYİNİ 
La Visione Art Gallery'de “PASSION” SERGİSİ 
La Visione Art Gallery'de “PASSION” SERGİSİ 
“CASUS DÜNYA”
“CASUS DÜNYA”
Süleymaniye Külliyesi'nin kubbelerinde 'kurşun' yarası
Süleymaniye Külliyesi'nin kubbelerinde 'kurşun' yarası
Almula Merter Churm’den ‘Mutlu Kalpler Kulübü"
Almula Merter Churm’den ‘Mutlu Kalpler Kulübü"
Yasin Obuz’un İstanbul City Şarkısı Tik Tok Masası Youtube’da yayınlandı
Yasin Obuz’un İstanbul City Şarkısı Tik Tok Masası Youtube’da yayınlandı
Duyduuuukkk duymadık demeyin!
Duyduuuukkk duymadık demeyin!
Gazeteci Ayşegül Ekinci’den ses getirecek kitap projesi
Gazeteci Ayşegül Ekinci’den ses getirecek kitap projesi
SEZEN AKSU’DAN HATIRA ORMANI
SEZEN AKSU’DAN HATIRA ORMANI

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma