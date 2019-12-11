Acid Arab, Ankaralı müzikseverlerle buluşacak

ANKARA - Son 3 yılda 50 ülkede 260’tan fazla lokasyonda seyirci ile buluşan Parisli elektronik müzik grubu Acid Arab, Cem Yıldız birlikte Red Bull ve Kite iş birliğiyle performans gösterecek. Müzik yolculuklarına Ortadoğu ezgilerini çeşitli techno ve elektronik altyapılarla yorumlayarak, Türkiye dahil birçok ülkede beğeni toplayan Acid Arab, 21 Aralık Cumartesi akşamı Ankaralı müzikseverlerle buluşacak. Parisli elektronik müzik grubu Acid Arab'ın Fransız DJ'leri Guido Minisky ve Hervé Carvalho, geçen yıl Cem Yıldız ile birlikte ortak çalışmaları olan 'stil' ile Türk müzikseverlerden yoğun ilgi gördü. Acid Arab ile Cem Yıldız, birçok başarılı çalışmasıyla Başkentliler için performans sergileyecek. Ayrıca, Red Bull iş birliğiyle Kite'da gerçekleşecek olan gecede, Acid Arab 'Jdid' adlı yeni albümünü de Türk müzikseverler için ilk kez çalacak.