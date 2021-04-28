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AÇEV’DEN ‘OKUYAN BİR GELECEK’ PLATFORMU

28 Nisan 2021 Çarşamba 14:20
90 Okunma
AÇEV’DEN ‘OKUYAN BİR GELECEK’ PLATFORMU

HABER: NEDRET HOTUN

Anne Çocuk Eğitim Vakfı daha fazla çocuğun erken yaşlarda kitaplarla buluşmasını sağlamak amacıyla ‘Okuyan Bir Gelecek’ platformunu kurdu. Projeye Fazıl Say müzikleriye, Cem Yılmaz, Beren Saat, Demet Evgar, Selçuk Yöntem, Songül Öden gibi isimler ise kitap okuyarak destek verdi.

Anne Çocuk Eğitim Vakfı 5 yıldır sürdürdüğü ve bugüne kadar 12 bin çocuğa ulaşan ‘Okuyan Bir Gelecek’ projesini digital platforma taşıdı.

Açev’in Okuyan Bir Gelecek platformunu www.okuyanbirgelecek.org adresinden ziyaret eden çocuklar ünlü sanatçıların sesinden kitapları dinlerken ebeveynler de çocuklarının dil ve zihinsel gelişimine destek olacak kitaplarına ulaşabiliyor. Platform üzerinden bir bağış hareketi de başlatan AÇEV evlerinde kitap olmayan yüz bin çocuğu kitaplarla buluşturmayı hedefliyor.    

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Anahtar Kelimeler:
AÇEVDEN OKUYAN BİR GELECEK PLATFORMU
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