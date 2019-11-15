9.MALATYA ULUSLARARASI FİLM FESTİVALİ

FUNDA AKOSMAN ERMAN

9. Uluslarası Malatya Film Festivali görkemli bir şekilde açıldı. Festivalin bu yılki konukları arasında bir çok ünlü isim yer alıyor. Festival hem eğitim veriyor atölyeler ile hem sosyal sorumluluk projeleri ile herkese ulaşıyor. Ünlü oyuncular ve yönetmenlerin katıldığı festival halkın da büyük ilgisini çekiyor. Malatya Büyükşehir Belediyesinin desteklediği festival muhteşem bir açılış ile başladı haber ve röportajlarımız devam edecek.



Battalgazi kervansaray Selçuklu dönemi

9. Malatya Uluslarası Film Festivali Direktörü yönetmen Haydar Işık

Usta oyuncu Selçuk Yöntem ilkokul 1. Sınıfı okuduğu Gazi İlkokulunu ziyaret etti, öğrencilerin yoğun ilgisi ile karşılaşan Yöntem duygulandığını dile getirdi.