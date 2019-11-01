‘80 Günde Devr-i Alem’ izleyicisiyle buluşuyor

İSTANBUL - Cesaretle yola koyulmanın önünde hiçbir engel olamayacağının çarpıcı öyküsünü anlatan ‘80 Günde Devr-i Alem’ oyununda Bay Fogg, birçok engelle karşılaşıyor ama hiçbir engel onu yolundan geri döndüremiyor.
DHA
Fransız Yazar Jules Verne’in klasikler arasına adını yazdıran eseri ‘80 Günde Devr-i Alem’ çocuklar için sahneye taşınıyor. Gezgin Bay Fogg ile bu muhteşem maceraya katılmak isteyen çocuklar, 3 Kasım Pazar saat 12:00’de Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde buluşuyor.
Fransız Yazar Jules Verne’in klasikler arasına adını yazdıran eseri ‘80 Günde Devr-i Alem’ çocuklar için sahneye taşınıyor. Gezgin Bay Fogg ile bu muhteşem maceraya katılmak isteyen çocuklar, 3 Kasım Pazar saat 12:00’de Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde buluşuyor.
İSTANBUL - Cesaretle yola koyulmanın önünde hiçbir engel olamayacağının çarpıcı öyküsünü anlatan ‘80 Günde Devr-i Alem’ oyununda Bay Fogg, birçok engelle karşılaşıyor ama hiçbir engel onu yolundan geri döndüremiyor.
DHA