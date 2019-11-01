‘80 Günde Devr-i Alem’ izleyicisiyle buluşuyor

İSTANBUL - Cesaretle yola koyulmanın önünde hiçbir engel olamayacağının çarpıcı öyküsünü anlatan ‘80 Günde Devr-i Alem’ oyununda Bay Fogg, birçok engelle karşılaşıyor ama hiçbir engel onu yolundan geri döndüremiyor.