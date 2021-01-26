78. VENEDİK FİLM FESTİVALİ’NİN JÜRİ BAŞKANI BELLİ OLDU

İSTANBUL

NEDRET HOTUN

1-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalin jüri başkanı Oscar ödüllü Parasite filminin yönetmeni Bong Joon Ho. Festivalin köklü bir geçmişi olduğunu belirten usta sinemacı bu güzel sinematik geleneğin bir parçası olmaktan onur duyduğunu jüri başkanı olmasının ötesinde iflah olmaz bir sinefil olarak festivalde yer alan filmleri tecrübe edecek olmaktan ötürü büyük bir heyecan hissettiğini belirtti. Bong Joon Ho imzalı ‘Parasite’ 4 dalda Oscar ödülüne uzanmanın yanı sıra ‘En İyi Film’ Oscar’ına layık görülerek bu kategoride zafere giden İngilizce olmayan film olmuştu.