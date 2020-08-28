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75. Geleneksel Adalı Ressamlar Sergisi

Geleneksel Adalı Ressamlar Sergisi‘nin 75‘ncisi 22 Ağustos 2020 ila 4 Eylül 2020 tarihleri arasında iki bölüm halinde Adalar Kültür Derneği Sergi Salonu’nda sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

28 Ağustos 2020 Cuma 17:58
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75. Geleneksel Adalı Ressamlar Sergisi

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

34 Ressamın katıldığı bu yılki Serginin Birinci Bölümü 22 Ağustos Cumartesi günü saat 17.00’de düzenlenen kokteylle açıldı.

İkinci Bölümü ise 29 Ağustos Cumartesi günü Adalar Kültür Derneği Sergi Salonu‘nda açılacak.

22 Ağustos’ta açılan Sergide Yer alan Sanatçılar

Akif Poroy, Ayla Akyol, Aynur Yıldırım, Ayşenur Özsankur, Azniv Çoban, Beyza Bayraktaroğlu, Can Emed, Erol Kürkçüoğlu, Fevziye Özmen, Gülhan, Güngör Bilgin, İda Kahraman, İlknur Altun, Nazan Akpınar, Necla Erdem, Nilgün Uluğkay Aktürk, Nur Ulubil, Serap Kolabaş, Sevtap Güngör

29 Ağustos’ta açılacak olan Sergide Yer alan Sanatçılar 

Emine Verim Eskiköy, Erol Akpulat, Gülnaz Tezcan, Haygan Kılıçcan, Hüsnü Çoruk, Koray Gelişen, Lilyan Tanilyan, Mari Kavafyan, Mustafa Gürgüler, Nazire Atakoğlu Argeşo, Nevin Akyol, Nihal Güres, Nino Varon, Nuran Eti, Ümmet Karaca.

Bu yıl ayrıca Adalı Çocuk Ressamları’n eserleri de 22 Ağustos 2020 ila 4 Eylül 2020 tarihleri arasında sergide yer alacak.

Sergilerde yer alan eserler Adalar Kültür Derneği Sergi Salonu’nda 4 Eylül’e kadar gezilebilir.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
İstanbulAdalı RessamlarSergiZambak Karabayönce Vatan75. Geleneksel
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