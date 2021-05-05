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7 KADINDAN ‘ÇİZGİNİN ÖTESİNDE’ SERGİSİ

Pandemi döneminde kadın heykeltraşların ve ressamların yeni çalışmaları ‘Çizginin Ötesinde’ isimli bir sergide bir araya geldi.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 19:14
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7 KADINDAN ‘ÇİZGİNİN ÖTESİNDE’ SERGİSİ

NEDRET HOTUN

İSTANBUL

7 kadın 7 hayat deneyimini, Ng Agency&ArtWorks’de ziyarete açılan Çizginin Ötesinde sergisinde yaratıcı ve ilham veren Türk resim ve heykel sanatının başarılı kadın temsilcilerini bir araya getiriyor.  

Sergide ressam Aysun Akbulut, ressam Canan Ustaoğlu Savaş, seramik sanatçısı Defne Samman, ressam Deniz Say, heykeltraş Nilay Özenbay, ressam Renan Ertosun ve heykeltraş ve iç mimar Seda Eyüboğlu'nun kadının derin, incelikli zarafetini yansıtan eserleri yer alıyor. Adını en iyi olma arzusundan, sınır tanımayan kadınların gücünden alan 'Çizginin Ötesinde' sergisi, iz bırakan hikayelerden yola çıkarak hayalleri olan kadınlarla, bunları gerçeğe dönüştürmüş olan kadınları bir araya getirme önermesinden ilham alıyor.

Seramik sanatçısı Defne Samman sergiye pandemi döneminde ürettiği ‘Hikaye Anlatıcıları’ serisiyle katıldı. 

Pandemi sürecinde yeni çalışmaları için kendine bir yolculuk yapan heykeltraş ve iç mimar Seda Eyüboğlu sergide geçmiş yıllarda ürettiği çalışmalarıyla yer aldı. 

Önce Vatan Gazetesi

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