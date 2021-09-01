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7 asırlık caminin minberi raylı

01 Eylül 2021 Çarşamba 11:52
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7 asırlık caminin minberi raylı

GAZİANTEP - Gaziantep'te 13'üncü yüzyılda yapıldığı belirtilen Boyacı Camisi'nin minberi, cuma günleri duvardaki raylı sistemiyle çekilince 3 metre boyunca açılıyor ve hutbe okunduktan sonra itilerek tekrar yerine konuluyor. Alandan tasarruf etmek amacıyla duvara gömme olarak tasarlanan minbere sahip olan tarihi cami, bu özelliği ile birçok kişinin ilgisini çekiyor.

Boyacı Mahallesi'ndeki, 13'üncü yüzyılda Kadı Kemaleddin veya Boyacı Yusuf tarafından yaptırıldığı rivayet edilen Boyacı Camisi’ne aynı dönemde marangoz Mehmet Ağa tarafından da raylı sistem minber yapıldı. Raylı minber, alandan tasarruf etmek amacıyla duvara gömme olarak tasarlandı.

Kent tarihi üzerine araştırmalar yapan mimar Abdulkadir Evişen, Boyacı Camisi'nin yapısında Selçuklu İmparatorluğu'na ait izlerin görüldüğünü ancak caminin Memlükler zamanında yapıldığını söyledi. Boyacı Camisi'nin mimari olarak farklı yapıya sahip olduğunu dile getiren Evişen, minberinin de diğer camilere örnek olduğuna dikkat çekti. Minberin ray özelliğinin de halen kullanılmaya müsait olduğunu ve bu durumun vatandaşların ilgisini çektiğini anlatan Evişen, ''Caminin minberi raylı sistemle hareket etmektedir. Cuma hutbeleri bu minberde okunur. Daha sonra Cuma'nın farzı kılınır. Minberin altı raylıdır ve öndeki taşın içine gömülüdür. Minberin işçiliğine saygı duymamak elde değil. Bu minberi marangoz Mehmet Ağa yapmıştır. Bu minberi yaptıktan sonra da kendisi Manisa'ya davet edilmiştir. Yine orada bir camiye de bu minberden yapmıştır. Mehmet Ağa kendi ifadelerinde kalfalığını Boyacı Camisi’nde ustalığını ise Manisa'da yaptığını söyler. Bu minberin nakışları üzerinde sedef kakmalar yer alır. Sedef kakmaları zamanla dökülmeye başlamış ve 2015 yılında restore edilmiştir" diye konuştu.

Abdulkadir Evişen, raylı minberin yapılma hikayesini ise imam hutbe vereceği zaman kuzey tarafta kalan cemaatin imamı görmesini sağlamak ve alandan tasarruf etmek amacıyla tasarlandığını anlattı. Evişen, minberin ceviz ağacından yapıldığını ve büyük bir ustalıkla tasarlandığını dile getirirken, kentteki 3 camide de raylı minberlerin bulunduğunu sözlerine ekledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
7 Asırlık Caminin Minberi RaylıGaziantep
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