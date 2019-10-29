63 ÇOCUK DOĞURDU GUİNNESS REKORLARINA ADAY OLDU

ADANA - Oyuncu Serap Çelikünal 14 yaşından 36 yaşına kadar 38 çocuk dünyaya getirdiğini, 5 kez de beşiz hamile kaldığını ancak sağlığı nedeniyle gebeliği sonlandırmak zorunda kaldığını anlatan Çelikünal, "36 yaşıma kadar 22 yılda 5 kez tek, 5 kez ikiz, 1 kez üçüz, 5 kez ise dördüz bebek dünyaya getirdiğini özellikle üçüz ve dördüz bebeklerim yaşamadı. Dördüz dünyaya getirdiğim bebeklerden sadece 2 tanesi yaşıyor. 5 defa yaşanan düşükleri de sayılırsa 22 yılda 63 bebek ve bu bebeklerden 10'u yaşıyor, 28'i hayatta yok" dedi.



Şu anda 48 yaşında olan Çelikünal doğumların hepsini Doktor Suat Çerçi tarafından yapıldığını söyledi





Ve 63 çocuk doğurarak Guinness rekorlar kitabına girmeye aday oldu.



MÜGE ANLI ŞOKTA

Oyuncu Serap Çelikünal oğlunu bulmak için "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına müracaat etmiş ve Müge Anlıdan yardım istemişti. Ramazan Çelikünal Müge Anlı tarafından bulundu.



Müge Anlı oyuncu Serap Çelikünal’ın 63 çocuk doğurduğunu anlattıklarına karşın şok yaşayan sunucu Guinness Rekorlarına Aday olabileceğini söyledi…



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Nihat İlikcioğlu

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