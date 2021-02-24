60 YAŞ ÜSTÜ SANAT SEVERLERE SANALTUR

NEDRET HOTUN

İSTANBUL

Pera Müzesi pandemiden en çok etkilenen kesim olan 60 yaş üzeri ziyaretçilerini mutlu edecek bir etkinlik hazırladı. Pera Müzesi Öğrenme Programları çerçevesinde 60 yaş üzeri katılımcılar için düzenlenecek.

Osman Hamdi Bey Bölümü Gezilecek

Çevrimiçi sergi turlarının ilki, 20 Şubat Cumartesi günü saat 16.00’da düzenlenecek. Pera Öğrenme ekibi rehberliğinde gerçekleşecek turda, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Oryantalist Resim Koleksiyonu’ndaki eserlerin yer aldığı “Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar” sergisi ve Osman Hamdi Bey Bölümü, 3 boyutlu dijital sergi aracılığıyla çevrimiçi ortamda gezilecek.

Bir Sonraki Tur 27 Şubat’ta

Koleksiyon sergilerini rehber eşliğinde 3 boyutlu olarak gezen katılımcılar, Osman Hamdi Bey’in ünlü işi “Kaplumbağa Terbiyecisi” hakkında da bilgi edinecek. 20 Şubat Cumartesi gününün ardından çevrimiçi turlar 27 Şubat’ta yine ücretsiz olarak gerçekleşecek.

Katılımcılar, 17. yüzyıldan 20. yüzyıl başlarına uzanan bir dönemde, Avrupalı ressamların Osmanlı dünyasını ve Türkiye coğrafyasını betimleyen eserlerinin yanı sıra, Osmanlı sanatçılarının bu dönemde ürettikleri yapıtları da inceleme fırsatı bulacak. Etkinliklere Pera Müzesi’nin internet sitesi üzerinden kayıt olmak mümkün.