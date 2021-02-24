Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 8
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1483
ALTIN
415.579
DOLAR
7.1755
STERLİN
10.1290
EURO
8.7066
Diyanet İşleri Başkanlığı kitap basım hizmeti alınacak
Diyanet İşleri Başkanlığı kitap...
Şehir içi yolcu taşıma işi ihale edilecek
Şehir içi yolcu taşıma...
Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı Sürekli İşçi Alacak
Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı...
Adalet Bakanlığı 237 sözleşmeli personel alacak
Adalet Bakanlığı 237 sözleşmeli...
Sinop İl Özel İdaresi 10 yıllığına otel kiralıyor
Sinop İl Özel İdaresi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

60 YAŞ ÜSTÜ SANAT SEVERLERE SANALTUR

Pera Müzesi Öğrenme  Programları çerçevesinde 60 yaş üzeri katılımcılar için düzenlenecek.

24 Şubat 2021 Çarşamba 20:04
5 Okunma
60 YAŞ ÜSTÜ SANAT SEVERLERE SANALTUR

NEDRET HOTUN

İSTANBUL

Pera Müzesi pandemiden en çok etkilenen kesim olan 60 yaş üzeri ziyaretçilerini mutlu edecek bir etkinlik hazırladı. Pera Müzesi Öğrenme  Programları çerçevesinde 60 yaş üzeri katılımcılar için düzenlenecek.

Osman Hamdi Bey Bölümü Gezilecek

Çevrimiçi sergi turlarının ilki, 20 Şubat Cumartesi günü saat 16.00’da düzenlenecek. Pera Öğrenme ekibi rehberliğinde gerçekleşecek turda, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Oryantalist Resim Koleksiyonu’ndaki eserlerin yer aldığı “Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar” sergisi ve Osman Hamdi Bey Bölümü, 3 boyutlu dijital sergi aracılığıyla çevrimiçi ortamda gezilecek.

Bir Sonraki Tur 27 Şubat’ta

Koleksiyon sergilerini rehber eşliğinde 3 boyutlu olarak gezen katılımcılar, Osman Hamdi Bey’in ünlü işi “Kaplumbağa Terbiyecisi” hakkında da bilgi edinecek. 20 Şubat Cumartesi gününün ardından çevrimiçi turlar 27 Şubat’ta yine ücretsiz olarak gerçekleşecek.

Katılımcılar, 17. yüzyıldan 20. yüzyıl başlarına uzanan bir dönemde, Avrupalı ressamların Osmanlı dünyasını ve Türkiye coğrafyasını betimleyen eserlerinin yanı sıra, Osmanlı sanatçılarının bu dönemde ürettikleri yapıtları da inceleme fırsatı bulacak. Etkinliklere Pera Müzesi’nin internet sitesi üzerinden kayıt olmak mümkün.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
PERA MÜZESİSanatseverSANALTURNEDRET HOTUNönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ZORLU PSM DİGİTAL SAHNEDE
ZORLU PSM DİGİTAL SAHNEDE
ŞEHİR YAZARLARINI ARIYOR
ŞEHİR YAZARLARINI ARIYOR
AYSEL GÜREL’İN ŞİİR KİTABI ‘SEVDA’  ÇIKTI
AYSEL GÜREL’İN ŞİİR KİTABI ‘SEVDA’  ÇIKTI
IŞIL YÜCESOY FİKRET ŞENEŞ’İ UNUTMADI
IŞIL YÜCESOY FİKRET ŞENEŞ’İ UNUTMADI
CANDAN ERÇETİN KLİBİNİ HAYRANLARI OLUŞTURDU
CANDAN ERÇETİN KLİBİNİ HAYRANLARI OLUŞTURDU
80'LER MÜZİĞİ STRES AZALTIYOR
80'LER MÜZİĞİ STRES AZALTIYOR
ARİ BAROKAS İLK SOLO ALBÜMÜ ‘LAFIMA GÜCENME’ İLE YAYINDA
ARİ BAROKAS İLK SOLO ALBÜMÜ ‘LAFIMA GÜCENME’ İLE YAYINDA
GANCELLİ’DEN ROCK RÜZGARI
GANCELLİ’DEN ROCK RÜZGARI
Gallery Next “Incendıum” Sosyal Sorumluluk Sergisi
Gallery Next “Incendıum” Sosyal Sorumluluk Sergisi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma