5.TÜRK DÜNYASI BELGESEL FİLM YARIŞMASI MÜRACATLARI DEVAM EDİYOR

HABER: HASRET DİLEK DELİER

MANİSA - Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu öncülüğünde Devlet kuruluşları, Belediyeler, Üniversiteler, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşları ile müştereken yapılan 5. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali ve Yarışmasına Belgesel Film müracaatları 10 Eylül 2020 tarihine uzatıldı.





Film Festivaline müracaatlarının on gün uzatılmasının 2020 yılında çekilen bazı Filmlerin montaj, dublaj ve seslendirme konularında zaman isteyen belgeselcilerin isteği üzerine yapıldığını söyleyen Festival Tertip Komitesi Başkanı Menderes Demir, “Amacımız müracaatları maksimumda tutarak 2020 yılının Türk Dünyası belgesellerini seçmek” diyerek belgeselcileri yarışmaya katılmaya davet etti.

Türkiye başta olmak üzere Türk Dünyasın da büyük ilgi ve heyecan uyandıran Türk Dünyası Belgesel Film Festivalinin gala ve ödül töreni İstanbul'da yapılacak. Ayrıca dereceye giren filmler “Dilde Birlik 9 Ülke 9 Şehir 1 Festival“ sloganı ile 9 ülkede gösterilecek.

Festivalle ilgili geniş bilgi ise www.turkbelgesel.com'dan öğrenilebilir.