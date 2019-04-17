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50. Sanat Yılı Kutlamasında Erol Evgin’den Görkemli Bir Gece

Türk pop müziğinin duayenlerinden Erol Evgin, sanat hayatının 50. yılını geçtiğimiz akşam Zorlu PSM’de düzenlenen görkemli bir konserle kutladı

50. Sanat Yılı Kutlamasında Erol Evgin’den Görkemli Bir Gece

Türk pop müziğinin duayenlerinden Erol Evgin, sanat hayatının 50. yılını geçtiğimiz akşam Zorlu PSM’de düzenlenen görkemli bir konserle kutladı

17 Nisan 2019 Çarşamba 12:20
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50. Sanat Yılı Kutlamasında Erol Evgin’den Görkemli Bir Gece

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Hazırlıkları aylar öncesinden başlayan, biletleri günler öncesinden tükenen konserini “Yaşadım Yıldızlar Şahidimdir” isimli şarkısıyla açan Erol Evgin’in, repertuarında yer verdiği; “Eski Günler”, “Bizim Tango”, “Delilah” isimli şarkılardaki görkemli sahne oyunları izleyenlerden büyük alkış aldı.

Alternatif Bank Private Banking ana sponsorluğunda gerçekleştirilen gece de Erol Evgin, konuklarını Firuz İsmailov yönetimindeki orkestrası eşliğinde büyülü bir yolculuğa çıkarırken; sanatçının çocukluğundan, bugününe led ekranda yayınlanan özel görüntüler müzikseverleri kimi zaman gülümsetti, kimi zaman da duygulandırdı.

Baba, beni armut diye anons ettiğin için teşekkür ederim.

Erol Evgin, 50. yıl gala konserinin ilk bölümünün sonunda; “Atalarımız, armut dibine düşer derler. Bizde de öyle oldu. Kendi bestesiyle karşınızda Murat Evgin” söyleriyle kendisi gibi Sanatçı olan oğlu Murat Evgin’i, sahneye davet etti. Alkışlar eşliğinde sahneye çıkan Evgin: “Baba, beni armut diye anons ettiğin için teşekkür ederim diyerek önce tüm konukları güldürdü. Ardından sanıyorum bu sadece benim için değil, hepimiz için böyle; onu sadece iyi şarkı söylediği için, yakışıklı olduğu için değil, nezaketin zayıflık sayıldığı günümüzde hala böyle nazik kaldığı ve duruşunu 50 yıldır bozmadığı için seviyoruz” dedi. Sanatçılar birlikte “Baba – Oğul” isimli şarkıyı seslendirdiler.

Erol Evgin & Emel Sayın Düeti

Erol Evgin, konserinin ikinci bölümünde; “Sesi, yorumu ve güzelliği ile eşsiz Emel Sayın” sözleriyle 40 yıllık dostu Sayın’ı, sahneye davet etti. Alkışlar eşliğinde sahneye çıkan Emel Sayın: “Memleketini bu kadar sevip, halkına bu kadar saygı duyan bir Sanatçı; ancak 50. yılını böyle muhteşem bir gece ile kutlayabilir” dedi. Sayın ve Evgin birlikte “Şimdi Uzaklardasın” ve “Duydum ki Unutmuşsun” isimli şarkıları söylediler. Sanatçılar, sahnede dans da ettiler.

Bu özel gecede Erol Evgin’i izlemeye gelenler arasında; Nevra Serezli, Sumru Yavrucuk, Nilgün Belgün, İclal Aydın, Berrin Zorlu, Ceylan Ertem, Oya Germen, Yönetmen Mustafa Kotan, Sema Öztürk, Engin Hepileri vardı.

  

  



  

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Son Güncelleme: 17.04.2019 12:25
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50. Sanat Yılı KutlamasıErol EvginGörkemli GeceYaşar Şenyüz
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