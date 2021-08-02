5 BİN MÜZİK SEVER DUMAN İLE COŞTU…

BURHAN AKDAĞ

İSTANBUL’DA KONSERLER DOĞA İLE BULUŞTU…

"Uzun bir aradan sonra açık havada, müzikle buluşuyoruz!

Bu yaz YBY ile oldukça renkli geçiyor İstanbul'un ilk açıkhava kültür ve sanat merkezi YBY Kemerburgaz sezon boyunca yaptığı festivaller ve konserler ile yazı renklendirmeye devam ediyor.

20.000 m2'ye yayılan yemyeşil bir alanda, açıkhavada sosyal mesafeye uygun bir ortamda yıldızların altında gerçekleşen konserlerin açılışını 1 Ağustos Pazar gecesi Türk Rock müziğinin tartışmasız en iyi grubu DUMAN yaptı.

Duman'ın en sevilen şarkıları ile unutulmaz bir yaz gecesi yaşayan İstanbul’lular grubun eşsiz sahne performansı ile eğlendiler.

Yby Kemerburgaz yaz konserleri kapsamında sırasıyla, 8 Ağustos Cem Adrian, 14 Ağustos Koray Avcı, 21 Ağustos MFÖ ve 4 Eylül akşamı ise Mor ve Ötesi konserleri gerçekleşecek