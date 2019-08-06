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5 asırlık hamamın, restore edilmesi isteniyor

Edirne’nin Keşan ilçesinde, 16’ncı yüzyılın başlarında inşa edilen 500 yıllık bir geçmişe sahip olan hamamın restore edilmesi isteniyor.

5 asırlık hamamın, restore edilmesi isteniyor

Edirne’nin Keşan ilçesinde, 16’ncı yüzyılın başlarında inşa edilen 500 yıllık bir geçmişe sahip olan hamamın restore edilmesi isteniyor.

06 Ağustos 2019 Salı 12:27
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5 asırlık hamamın, restore edilmesi isteniyor

EDİRNEKeşan'da, Büyük Cami Mahallesi Kudret Sokak'taki, bölgede Osmanlı döneminden kalma tek eser olan ve büyük kısmı halen ayakta kalan hamamın restore edilmesi isteniyor. Ot ile ağaçların sardığı tarihi hamamı korumak amacıyla etrafına çekilen tel örgüler ise tahrip edilmiş ve işlevini yitirmiş durumda. Mülkiyeti Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne ait olan ve restore edilmesi daha öncede gündeme gelen tarihi hamamın bir an önce tadilata alınması bekleniyor.

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Engin Beksaç, tarihi yapının, Osmanlı hamam mimarisinin son örneklerinden olduğunu belirterek, "Bu hamamın korunması çok önemli. Orası vakıflara bağlı, ancak bir girişimde bulunulmadı. Burası kent müzesi ya da kültür merkezi olarak değerlendirilebilir. Korunması gereken önemli bir yapı. Yerel yönetimle, vakıfların arasında bir uzlaşma sağlanması gerekiyor. Etrafını çitle çevirmekle olmuyor. Hamamın bir an önce restore edilerek, yeniden kazandırılması gerekiyor" dedi.

'BU KENT KONSEYİNİN ÖNÜNDE BİR GÖREV'

Keşan Kent Konseyi Başkanı Hasan Karagöz de, yönetim kurulu kararı alarak tarihi hamamın restorasyonu için belediye meclisine öneri sunacaklarını ifade ederek, "Bu restorasyonları faaliyet raporu kapsamına alarak, belediye meclisinin gündemine taşıyacağız. Keşan'ın tarihi dokusu bugüne kadar ihmal edildi. Eminim ki bu tarihi hamamdan Keşanlıların büyük çoğunluğunun haberi yoktur. Bu unutulmuş ve kaybolmaya yüz tutmuş bir tarihi eser. Oysaki geçmişi olmayan bir toplumun, geleceği olmaz. Geçmişimize sahip çıkmamız gerekiyor. Bu kent konseyinin önünde bir görev. Tarihi bir sorumlulukla karşı karşıyayız. Hamam, otların, ağaçların arasında kaybolmuş. Çevresinde temizlik yaparak, görünür kılmalıyız. Ne olarak değerlendirilmesi gerektiğini ise halk belirlemelidir. Restore edilirse, bölgede yaz turizminin yanı sıra tarih turizmini de canlandırabiliriz" diye konuştu.

'GİRİŞİMLERİMİZ OLACAK'

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ise tarihi hamamla ilgili projeleri olduğunu dile getirerek, "Ancak hamamın ayakta olmaması, bizi sorumluluğa götürüyor. Bu konuda bir proje hazırlanması gerektiğini bilen bir yönetim anlayışımız var. Bu hamam projemizin hayata geçirileceğini daha önce ifade etmiştik. Bugüne kadar belediyede yapılan bir proje olmadığını gördük. Tarihi hamamın ayağa kaldırılması için projemizi hayata geçirmek istiyoruz. Bu konuyla ilgili girişimlerimiz olacak" dedi.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise tarihi hamamın restorasyonun 2019 yılı yatırım programlarında olmadığını kaydetti.
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
5 Asırlık HamamRestoreEdirneKeşan
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