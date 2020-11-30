45. İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri Açıklandı





SEVGÜL EROĞLU

İSTANBUL

Bu yıl kırk beşincisi düzenlenen İsmet Küntay Tiyatro Ödüllerini kazananlar açıklandı.Gazeteci, yazar ve eleştirmen Hayati Asılyazıcı'nın seçici kurul başkanlığını üstlendiği jüri tarafından yapılan değerlendirmede, İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçısı Okday Korunan "İyi Şanslar" adlı oyundaki başarılı yazarlığı dolayısıyla ödülü kazanan isim oldu.

45. İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri töreni organizasyonu, salgın nedeniyle sosyal medya hesaplarından canlı yayınla gerçekleştirildi.