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40. İSTANBUL FİLM FESTİVALİ ÖDÜLLERİ  SAHİPLERİNİ BULDU

“40. İstanbul Film Festivali’ni 100.000’e yakın izleyici takip etti”

23 Temmuz 2021 Cuma 17:23
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40. İSTANBUL FİLM FESTİVALİ ÖDÜLLERİ  SAHİPLERİNİ BULDU

1 Nisan’da çevrimiçi gösterimlerle başlayan, salonlarda ve açık havada devam eden 40. İstanbul Film Festivali, 14 Temmuz Çarşamba akşamı Hilton İstanbul Bosphorus, Harbiye’de düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından TC Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlenen 40. İstanbul Film Festivali’nin ödül gecesinde, uluslararası ve ulusal yarışmaların kazananları açıklandı. Gecede ayrıca Sinema Onur Ödülleri’nin yanı sıra festivalin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan kurum ve kuruluşlara teşekkür plaketleri de takdim edildi.

40. İstanbul Film Festivali’nde uluslararası ve ulusal yarışmalarda toplam 45 film yarıştı. Gecede Uluslararası ve Ulusal Yarışma Altın Lale ödüllerinin yanı sıra, Ulusal Yarışma En İyi Yönetmen, Jüri Özel Ödülü, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kurgu ve En İyi Özgün Müzik ödülleri takdim edildi. Ödül töreninde ayrıca Ulusal Kısa Film ve Ulusal Belgesel Yarışması, Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü ve Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Federasyonu (FIPRESCI) ödüllerinin kazananları da açıklandı.

Önce Vatan Gazetesi

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NEDRET HOTUNönce Vatan40. İSTANBUL FİLM FESTİVALİ ÖDÜLLERİHarbiyeİstanbul Bosphorus
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