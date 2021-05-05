40. İSTANBUL FİLM FESTİVALİ, MAYIS GÖSTERİMLERİYLE ÇEVRİMİÇİNDE SÜRÜYOR

İSTANBUL

NEDRET HOTUN

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 40. İstanbul Film Festivali’nin dokuz filmden oluşan çevrimiçi Mayıs Gösterimleri’nin ilk bölümü, 6-16 Mayıs’ta filmonline.iksv.org’da yapılacak. Mayıs Gösterimleri'nin biletleri 5 Mayıs Çarşamba passo.com.tr’de satışa açılacak. Gösterimlerin ikinci bölümü ise 20 Mayıs’tan itibaren yine filmonline.iksv.org’da gerçekleşecek.

İstanbul Film Festivali’nde uluslararası festivallerden merakla beklenen dokuz film, 6-16 Mayıs tarihlerinde filmonline.iksv.org’da çevrimiçi olarak gösterilecek. Mayıs Gösterimleri arasında 2021 Berlin Film Festivali'nde Gümüş Ayı–En İyi Yardımcı Oyuncu Ödülü kazanan, Bence Fliegauf'un Orman – Seni Her Yerde Görüyorum, yine Berlin Film Festivali'nde Gümüş Ayı–Jüri Ödülü kazanan Bay Bachmann ve Sınıfı, Sundance'ten İzleyici Ödüllü belgesel Ateşle Yazmak, Fildişi Sahili'nin kısa listeye kalan Oscar adayı Kralların Gecesi ve Pedro Almodóvar'ın Jean Cocteau'nun aynı oyunundan uyarladığı iki filmi, İnsan Sesi ve Sinir Krizinin Eşiğindeki Kadınlar da yer alıyor.

MAYIS GÖSTERİMLERİ

* Dünyanın En Güzel Oğlanı / The Most Beautiful Boy in the World / Kristina Lindström, Kristian Petri

* Kralların Gecesi / La Nuit des Rois / Night of the Kings / PhilippeLacôte

* İnsan Sesi / The Human Voice / Pedro Almodóvar

* Sinir Krizinin Eşiğindeki Kadınlar / Mujeres al borde de un ataque de nervios / Women on the Verge of a Nervous Breakdown / Pedro Almodovar

* Orman – Seni Her Yerde Görüyorum / Rengeteg – mindenhol látlak / Forest – I See You Everywhere / Bence Fliegauf

* Ateşle Yazmak / Writing with Fire / Sushmit Ghosh, Rintu Thomas

* Gezegen / El Planeta / Amalia Ulman

* Bay Bachmann ve Sınıfı / Herr Bachmann und seine Klasse / Mr Bachmann and His Class / Maria Speth

* Suzanna Andler / Benoît Jacquot