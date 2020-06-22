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'4'üncü Afiş Tasarım Yarışması Sergisi' 24 Haziran'da açılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 100'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen 'Genç Sanat: 4'üncü Afiş Tasarım Yarışması Sergisi'nin, 24 Haziran'da törenle açılacağını duyurdu.

22 Haziran 2020 Pazartesi 11:43
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'4'üncü Afiş Tasarım Yarışması Sergisi' 24 Haziran'da açılacak

ANKARA - Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, yarışmada başvurusu kabul gören 354 afiş tasarımı üzerinden gerçekleştirilen seçici kurul değerlendirmesiyle 46 afiş sergilenmeye hak kazandı. Yakın tarih konusunda genç tasarımcılar arasında farkındalık oluşturmak üzere 'Hâkimiyet-i Millîye' konusuyla düzenlenen yarışmada kazanan genç tasarımcılara toplam 97 bin 500 lira para ödülü verilecek. Yarışmanın başarı ödülünü alacak 8 öğrenciye ayrı ayrı 7 bin lira ve başarı belgesi, mansiyon ödülünü alacak 9 öğrenciye ise ayrı ayrı 3 bin lira ve sergileme ödülünü alacak 29 öğrenciye ise yine ayrı ayrı 500'er lira ve katılım belgesi verilecek. Sergi, 24 Haziran'da saat 14.30'da Ankara Milli Kütüphane Sergi Salonu'nda düzenlenecek törenle açılacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kültür Ve Turizm BakanlığıTürkiye Büyük Millet Meclisi4üncü Afiş Tasarım Yarışması Sergisi
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