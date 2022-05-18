4. ULUSLARARASI GAZİANTEP OPERA VE BALE FESTİVALİ BU AKŞAM BAŞLAYACAK

HABER: SEVGÜL EROĞLU

Sanatseverlerin heyecanla beklediği 18-24 Mayıs tarihlerinde yapılacak olan “4. Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali” için hazırlıklar tamamlandı.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce Gaziantep Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla

18-24 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek “4. Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali”, Gaziantep Üniversitesi Mavera Kültür Sanat Merkezi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar Sahnesi’nde sanatseverlerle buluşturulacak.



2021-2022 sanat sezonunda birbirinden güzel eserleri seyirciyle buluşturan Devlet Opera ve Balesi müdürlüklerinden Samsun ve Antalya DOB’un sahneleyeceği 3 müzikal ve 1 çocuk müzikali festival kapsamında izlenebilecek.

HİSSELİ HARİKALAR KUMPANYASI

Festivalin açılışı 18 Mayıs Çarşamba saat: 20.00’de Gaziantep Üniversitesi Mavera Kültür Sanat Merkezi’nde Samsun Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek “Hisseli Harikalar Kumpanyası” müzikali ile olacak.

Türkiye'nin en çok izlenen müzikallerinden, Haldun Dormen'in yazıp yönettiği, şarkı sözleri Çiğdem Talu’ya, besteleri Melih Kibar’a ait olan, 7’den 70’e şarkılarını hâlâ severek dinlediğimiz "Hisseli Harikalar Kumpanyası” Samsun Devlet Opera ve Balesi sanatçıları tarafından dans ve müzikle harmanlanan muhteşem bir performans ile sahnede olacak.

İlk kez operada ve senfoni orkestrası eşliğinde sahnelenen eserin müziklerini, besteci ve orkestra şefi Kıvanç Tepe düzenleyerek senfonik orkestraya uyarladı.

“Hisseli Harikalar Kumpanyası” müzikalinde Anadolu’da bir çadır tiyatrosunun assolistinin büyük bir gazinoya transfer olması üzerine başlayan yeni assolist arayışı ve bir köy ağasının yeni assoliste âşık olmasıyla gelişen komik olaylar konu edilmektedir.

Yeni bir prodüksiyon olarak sahneye konan bu eserin rejisörlüğünü Şahan Gürkan, kostüm tasarımını Gülnur Çağlayan Tuluk, dekor tasarımını Hakkı Kandır, ışık tasarımını Oğuz Murat Yılmaz üstleniyor.

SİHİRBAZ OZ

Geleceğin izleyicileri miniklerin unutulmadığı festival programının devamında 19 Mayıs 2022, Perşembe günü Samsun Devlet Opera ve Balesi tarafından Onat Kutlar Sahnesi’nde sahnelenecek bir çocuk müzikali var. Bestesi, şarkı sözleri ve metin uyarlaması Özlem Abacı'ya ait olan “Sihirbaz Oz”, Kansas'taki evinde kendi halinde yaşayan Dorothy'nin bir gece ansızın çıkan kasırga ile evinden çok uzaklarda olan Oz diyarına yolculuğunu anlatmaktadır.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar Sahnesi’nde saat: 11.00 ve 14.00’de olmak üzere iki temsil ile minik seyircilerin karşısında olacak.

Müzik düzenlemesi Özgür Sevinç’e, rejisi Esra Tütüncüoğlu’na, koreografisi Özgün Barılı’ya, dekor tasarımı Filiz Dinç’e, kostüm tasarımı Gülnur Çağlayan Tuluk’a, ışık tasarımı ise Oğuz Murat Yılmaz’a ait olan tek perdelik eserin konusu şöyle;

Kansas’taki evinde kendi halinde yaşayan Dorothy’nin hayatı, bir gece ansızın çıkan kasırganın evini çok uzaklardaki Oz diyarına taşımasıyla tamamen değişir. Aksilik bu ya, kasırga Dorothy’nin evini Oz diyarının en korkulan insanı Kötü Yürekli Cadı’nın evinin üstüne fırlatmıştır. Ne yapacağını bilemez halde evine dönmek için İyi Yürekli Cadı’dan yardım isteyen Dorothy, çıktığı bu serüvende onunla beraber yürüyecek dostlar edinir. Korkuluk, Teneke Adam ve Aslan ile birlikte Zümrütler Kenti’ne ulaşmaya çalışırken, Kötü Yürekli Cadı’nın onlar için hazırladığı tüm engelleri aşmaya çalışırlar.

KANLI NİGAR

22 Mayıs 2022, Pazar saat:20.00’de Antalya Devlet Opera ve Balesi, Geleneksel Türk Tiyatrosu'nun en önemli eserlerinden biri olan "Kanlı Nigar" müzikalini Gaziantepli seyirci ile buluşturacak.



Bestesi Cem İdiz’e ait olan ve 1900'lerin İstanbul'unda, kendi ayakları üzerinde duran, kocasından şiddet görmüş kadınları çatısı altında toplayan, kızıyla beraber fal bakıp bohça açarak geçimini sağlayan bir kadının hikayesini anlatan eser Haldun Özörten tarafından sahneye koyuluyor.

İki perdelik eğlenceli müzikalde dekor tasarımı Özgür Usta, kostüm tasarımı Nursun Ünlü, koreografı Serhat Nüfusçu ve ışık tasarımı ise Mustafa Eski imzasını taşıyor.

Hikaye 1900'lerin İstanbul'unda geçmektedir. Besleme olarak yetiştiği evden küçük yaşta kaçan Nigar yıllar sonra kızı Letafet, kalfası Şetaret, bahtsız besleme Nefaset ve dilsiz Ülfet ile beraber eski mahallesine döner. Mahallelerine yeni gelen kadınları merak eden ahali gece vakti Nigar'in evini rahatsız etmeye başlar ve olaylar böyle gelişir.

MEMLEKETİM

Festivalin kapanışı 24 Mayıs 2022, Salı saat:20.00’de Antalya Devlet Opera ve Balesi orkestrası ve solistleri tarafından sahnelenecek “Memleketim” müzikali ile olacak.

Klasik batı müziği orkestrasına uyarlanarak çok sesli düzenlenen türkülerin konuları ile anlatıldığı ve sahnelendiği günden bu yana sanatseverlerin büyük beğenisini kazanan eserin müzik düzenlemeleri Deniz Yıldız'a, metni ve rejisi Fatih Şanal'a ait.

Anadolu'da yaşayan insanların asırlar boyunca süre gelen duyguları, düşünceleri, yaşamlarının çeşitli görünümleri ve kültürel değerlerinin türküler üzerinden yansıtıldığı "Memleketim" müzikalinin koreografisi Armağan Davran, dekor tasarımı Gürcan Kubilay, kostüm tasarımı Gazal Erten ve ışık tasarımı Mustafa Eski imzasını taşıyor,