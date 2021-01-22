4 AYRI DİLDE DERGİ ÇIKIYOR

İSTANBUL

HABİB BABAR

Yakında çekimlerine başlanacak olan Osmanlı Devleti’nin yardım eli uzattığı İrlanda’da ki kıtlığı ele alacak olan ‘Kıtlık’filminin yapımcısı hayırsever Prof. Dr. Henry Abdo, şimdi de 4 ayrı dilde yayın hayatına başlayacak olan bir dergi çıkarmaya hazırlanıyor.

Türkiye’yi ve Türk halkını çok sevdiğini her fırsatta dile getiren ünlü Dokor Henry Abdo, Türkiye’de yayın hayatına başlayacak olan derginin Türkçe, İngilizce, Rusça, İspanyolca ve Makedonca olmak üzere dört ayrı dilde çıkacağını söyledİ. Amerikan Avrupa Üniversitesi ve ünlü uluslararası ve küresel akademisyenlerin, yani Titanyum'un Sermaye kurulunun bileşenlerinin işbirliğiyle özel, ekonomik, finansal ve eğitici bir dergi planlıyoruz. Bu dergi, İngilizcenin yanı sıra Rusça, Türkçe, İspanyolca ve Makedonca olarak küresel bir dil olarak yayınlanacak olan derginin yüksek tirajlı olacağını dile getiren Dr. Abdo, 'İkincisi, finansal ve ekonomik kararlarını temel almak için birinci sınıf akademisyenlerin ve saha uzmanlarının görüşlerini ve tartışmalarını kullanacaktır. Finans haberleri, birleşme ve satın almalar, bankacılık, tüketici endeksleri ve duygu araştırmaları gibi. Bu derginin Titanium Capital yatırımcılarına ve ortaklarına eşlik edeceğini ve tüccarların ve işadamlarının görüşleri ve akademik akademisyenlerin ve araştırmacıların analizi ve çalışmaları için bir platform olarak hizmet edeceğini umuyoruz’ dedi.