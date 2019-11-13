38. İstanbul Kitap Fuarı’na büyük ilgi

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL





Hedefim Avrupa

Bu yıl 38. Kez gerçekleştirilen İstanbul kitap fuarına büyük bir ilgi vardı. Neredeyse bütün standtlarda gerçekleştirilen imza günleri ile okuyucular ellerindeki kitapları hayranı oldukları yazarlar imzalatmanın keyfini yaşadılar. Standtlarda bol bol fotoğraf çektirmeye çalışan ziyaretçilerin bu istekleri bazen izdihamlara neden oldu.

Papatya’nın yaprakları

Funda Akosman Erman’ın Papatyanın yaprakları isimli kitabı fuarla aynı zamanda kitapçıların raflarında yer aldı.

Funda hanımın papatya adlı dergisi için ünlü isimlerle yapmış olduğu röportajları bir araya toparlayıp yeniden kurgulayarak ve dergideki kısıtlı yer nedeni ile yazamadığı bir çok şeyide yeniden kaleme alarak hazırlamış olduğu kitapta yaşayan ve hayatta olmayan bir çok ünlü isimle yapılmış röportajlar var.

On parmağında on marifet olan ünlü model Tuğba Özay, fuarın son günü aynı standta annesi Duygu Özay ile birlikte kitaplarını imzaladı. Babası İhlan Özay’ında kitaplarının satıldığı stant ta İhlan beyin işleri yoğunluğu sebebi ile imzaya katılamadığı öğrenildi.

Fuarda Türk Zinciri adlı kitabını imzalamak için gelen Nazan Şara Şatana’ya Tuğba Özay’dan destek. Kendi imza gününden 1 gün önce sadece destek olmak için istanbulun bir köşesinden diğer köşesine giden Özay; Bugün Nazan hanıma destek vermek için buradayım o çok önemli bir yazar. Lütfen Türk Zincirini okuyunuz. dedi…