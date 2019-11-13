Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 20°
kapalı
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
104667
ALTIN
270.538
DOLAR
5.7517
STERLİN
7.3865
EURO
6.3300
‘38. Grafik Tasarım Ödülleri’ sahiplerini buldu
‘38. Grafik Tasarım Ödülleri’
Gümüşhanespor Başkanı Durmuş istifa etti
Gümüşhanespor Başkanı Durmuş istifa etti
'Anne-baba-çocuk ilişkisi sağlıklı ise kurtarıyorsunuz'
'Anne-baba-çocuk ilişkisi sağlıklı ise kurtarıyorsunuz'
İşitme Engelliler Tekvando'da milli sporculardan 17 madalya
İşitme Engelliler Tekvando'da milli sporculardan...
Odunpazarı Modern Müze’yi iki ayda 50 bin kişi ziyaret etti
Odunpazarı Modern Müze’yi iki ayda...
İş fırsatları için hemen tıkla!

‘38. Grafik Tasarım Ödülleri’ sahiplerini buldu

Grafik Tasarımcılar Meslek Kuruluşu’nun 1981 yılından bu yana düzenlediği, Türkiye’nin en köklü grafik tasarım etkinliklerinden Grafik Tasarım Sergisi’nin 38.ncisi, 1 Kasım 2019 Cuma günü MSGSÜ Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi’nde açıldı. 

‘38. Grafik Tasarım Ödülleri’ sahiplerini buldu

Grafik Tasarımcılar Meslek Kuruluşu’nun 1981 yılından bu yana düzenlediği, Türkiye’nin en köklü grafik tasarım etkinliklerinden Grafik Tasarım Sergisi’nin 38.ncisi, 1 Kasım 2019 Cuma günü MSGSÜ Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi’nde açıldı. 

13 Kasım 2019 Çarşamba 15:05
4 Okunma
‘38. Grafik Tasarım Ödülleri’ sahiplerini buldu

(Yusuf Tolga Ünker)

İSTANBUL

Yoğun katılımla gerçekleşen açılışta yılın grafik tasarım ödülleri de sahiplerini buldu. 236 grafik tasarımcı 676 ürün ile başvurduğu yarışmada 26 kategoride Başarı Ödülleri ile 7 özel ödül verildi. 

Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Seyit Mehmet Buçukoğlu, INARSY (Interdisciplinary Arts Symposium) için yapmış olduğu Logo çalışması ile Seçici Kurul tarafından “Logo Tasarımı” kategorisinde BAŞARI ÖDÜLÜ’ne layık görüldü.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
676 ürün236 Grafik Tasarımcıönce Vatan38. Grafik Tasarım ödülleri26 Kategori7 özel ödülBaşarı ödülleriMaltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar FakültesiGrafik Tasarımı Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Seyit Mehmet Buçukoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
38. İstanbul Kitap Fuarı’na büyük ilgi
38. İstanbul Kitap Fuarı’na büyük ilgi
Odunpazarı Modern Müze’yi iki ayda 50 bin kişi ziyaret etti
Odunpazarı Modern Müze’yi iki ayda 50 bin kişi ziyaret etti
Hülya Koçyiğit: Gönlüm Türk kültürünün biraz daha ön planda olmasını istiyor
Hülya Koçyiğit: Gönlüm Türk kültürünün biraz daha ön planda olmasını istiyor
Çizgi film ‘Kuzucuk’ ilk kez Türkiye’de
Çizgi film ‘Kuzucuk’ ilk kez Türkiye’de
AKİF MANAF KADIN PSİKOLOJİSİ KİTABIYLA  “8’DE SAĞLIK” PROGRAMINDA
AKİF MANAF KADIN PSİKOLOJİSİ KİTABIYLA  “8’DE SAĞLIK” PROGRAMINDA
‘Öğrenme ve Gelişim Programı’ 23. İstanbul Tiyatro Festivali’ne renk katacak
‘Öğrenme ve Gelişim Programı’ 23. İstanbul Tiyatro Festivali’ne renk katacak
Antalya'nın 9 eseri 25 yıldır UNESCO'nın geçici listesinde
Antalya'nın 9 eseri 25 yıldır UNESCO'nın geçici listesinde
ZARAFETİ ve ŞİİRLERİYLE TANRIVERDİ BİZE BİLGE TEKİN'İ - ADANA – KOZAN
ZARAFETİ ve ŞİİRLERİYLE TANRIVERDİ BİZE BİLGE TEKİN'İ - ADANA – KOZAN
İlber Ortaylı: Rastgele insanlardan Atatürk okunmaz
İlber Ortaylı: Rastgele insanlardan Atatürk okunmaz

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans