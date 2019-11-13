‘38. Grafik Tasarım Ödülleri’ sahiplerini buldu

(Yusuf Tolga Ünker)

İSTANBUL

Yoğun katılımla gerçekleşen açılışta yılın grafik tasarım ödülleri de sahiplerini buldu. 236 grafik tasarımcı 676 ürün ile başvurduğu yarışmada 26 kategoride Başarı Ödülleri ile 7 özel ödül verildi.

Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Seyit Mehmet Buçukoğlu, INARSY (Interdisciplinary Arts Symposium) için yapmış olduğu Logo çalışması ile Seçici Kurul tarafından “Logo Tasarımı” kategorisinde BAŞARI ÖDÜLÜ’ne layık görüldü.